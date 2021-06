Casillas especiales de Veracruz no recibieron a todos los foráneos

Un de las quejas más recurrentes en esta jornada electoral, fue que en las casillas especiales no pudieron votar quienes venían de partes del país fuera de la tercera circunscripción.



Solo pudieron votar aquellos de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.



Quienes llegaron de Ciudad de México, Estado de México, Tijuana, entre otros lugares tuvieron que desistir de intentar sufragar.



Entrevistados en la casilla especial ubicada en la Escuela Primaria Federal Orizaba, la cual cita en Sur 13 entre Oriente 6 y Oriente 4 de la colonia Centro del mismo municipio, los inconformes indicaron que se debió informar que ahora serían solo algunos estados los contemplados para votar en esta casilla.



Este día tuvieron que formar largas hileras, perdieron tiempo y hasta que llegaron al lugar donde votarían les dijeron sobre esta situación.



Por otra parte comentaron que al ingresar, sin tener conocimiento, los funcionarios de casilla les marcaron la credencial de elector, aunque no les ponían tinta indeleble, por lo que consideraron que esto es ilegal porque la credencial ha sido marcada pero no emitieron su voto.