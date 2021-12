Caso contra colaborador de Monreal “no está en la cancha del Poder Ejecutivo”

El secretario de Gobierno de Veracruz, Eric Cisneros Burgos, acotó que lo que suceda en el Poder Judicial con respecto a la determinación del caso Jose Manuel “N”, es bajo sus lineamientos y es su tarea.“No es la nuestra, por lo tanto lo que nosotros podemos decir es que vamos a actuar siempre apegados a la Ley y a derecho y a lo que las instituciones determinen”, dijo durante entrevista.Cisneros Burgos determinó que la acusación penal que se sigue en contra del Secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara Alta por su probable participación en el asesinato del ex candidato a la Alcaldía de Cazones de Herrera, Remigio Tovar, no está en la cancha del Poder Ejecutivo.Así respondió el Secretario de Gobierno, luego de que se le cuestionara sobre la posibilidad de que la mano derecha del senador Ricardo Monreal, duro crítico del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, fuera vinculado a proceso la tarde de este martes, tras la audiencia que se desarrolla en los Juzgados de Pacho Viejo en Coatepec.“No está en la cancha del Poder Ejecutivo, nosotros creemos en la separación de poderes y hay otro poder en el que está esa decisión, que es el Judicial, no olvidemos que vivimos en un Estado republicano”, manifestó.Al reiterar que en Veracruz se respeta y se busca fortalecer a las instituciones, ya que muchas se han forjado en este territorio como las Leyes de Reforma promulgadas por el expresidente Benito Juárez; insistió que al Ejecutivo no le corresponde calificar las pruebas o acusaciones que se están presentando en contra del funcionario del Senado.“Eso le toca a un Juez y el Juez en su momento valorará lo que presente la defensa y lo que presente la Fiscalía como parte del Ministerio Público y lo que se determine es lo que vamos a respetar”, dijo una vez más.El integrante del Gabinete de Cuitláhuac García Jiménez mencionó que este Gobierno siempre ha actuado apegado a derecho, con un Estado que ahora está en calma y tranquilidad a diferencia de tres o seis años, cuando la inseguridad e injusticia afectaba la vida de los ciudadanos.“Éste es un Gobierno que trabaja en beneficio de los veracruzanos y por la procuración de justicia para todos, la justicia no debe conocer ni de colores, ni de sabores, debe ser absolutamente ciega, daltónica, para que pueda juzgarnos a todos”, precisó Eric Cisneros Burgos.