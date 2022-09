Caso contra Rogelio “N” ha sido apegado a Derecho, asegura Fiscalía

La fiscal general del Estado, Verónica Hernández Giadáns desestimó los señalamientos de jueces federales que han otorgado amparos a Rogelio “N”, exsecretario de Gobierno de la pasada administración.En dichos amparos, las sentencias de los juzgados han determinado, entre otras irregularidades, que no hay elementos para que siga preso.Y es que el exservidor público ha venido ganando una serie de suspensiones y amparos contra los diversos procesos que enfrenta, el último de ellos por presunto peculado.En algunos amparos se ha ordenado reponer las audiencias por no existir elementos para haberlo vinculado a proceso o que siga en prisión.Al respecto, Hernández Giadáns afirmó que por la secrecía no puede dar detalles de los procesos y aseveró que respetarán las determinaciones.“Siempre seremos respetuosos de lo que los jueces federales decidan; no se trata de ganar, se trata de ajustarnos a lo que las resoluciones determinen. Estamos nosotros actuando apegados a Derecho”, dijo.Sin embargo, desestimó que en las sentencias se exhiba que la Fiscalía General del Estado no esté aportando elementos para vincularlo a proceso.“En la Fiscalía estamos trabajando de manera profesional, de manera apegada a Derecho. Nosotros no simulamos ni actuamos de una manera”, agregó.