Caso contra Rogelio “N” no se caerá, seguirá en prisión: Fiscal

El exsecretario de gobierno yunista Rogelio “N” continuará en prisión, ya que la Fiscalía General del Estado (FGE) aportó los datos y pruebas que lo vincularon por dos procesos, informó la titular del organismo Verónica Hernández Giadiáns, al asegurar que dichos proceso continúan firmes.



Entrevistada en el marco de la Guardia de Honor ante el monumento a Miguel Hidalgo, la funcionaria estatal dejó en claro que no existe riesgo de que el caso “se caiga”, ya que el perredista enfrenta dos procesos y además existe una orden de aprehensión en su contra por violencia intrafamiliar.



“No (se caerá el caso), la Fiscalía sí está vinculando y si está en prisión es porque la Fiscalía aportó los datos de prueba suficientes, está vinculado a proceso, estamos en la etapa de investigación complementaria y son dos procesos penales, no sólo uno y además está la orden de aprehensión por violencia intrafamiliar”, apuntó.



Es por lo anterior que continúan su curso los procesos, mismos que el diputado federal enfrenta en prisión, tras la determinación de un juez, luego de ser detenido desde el pasado 13 de marzo del presente año por el delito de ultrajes a la autoridad.



“Él está procesado, está en prisión por dos procesos y no olvidemos que tiene otra orden de aprehensión por violencia intrafamiliar”, reiteró ante los cuestionamientos de la prensa.



Rogelio “N” fue detenido el pasado sábado 13 de marzo en el municipio de Tuxpan por el presunto delito de ultrajes a la autoridad, esto, cuando policías ministeriales pretendían detenerlo y él mostró un amparo para evitarlo, lo que derivó en jaloneos y una acusación de uno de los mínisteriales en contra de Rogelio “N”, por romperle una playera con un costo de 300 pesos, lo que supuestamente les causó también un daño psicológico.



Aun así, el perredista, quien encabezaba la lista de diputados federales plurinominales en la tercera circunscripción, rindió protesta como legislador a través de un escrito enviado a la Mesa directiva, con lo cual se supone que obtendría fuero y por ende su libertad y el derecho de continuar su proceso sin prisión.



Sin embargo, el perredista continúa detenido y a decir de la Fiscal General, enfrenta dos procesos y además existe una orden de aprehensión en su contra por violencia intrafamiliar, por lo que continuará en prisión.