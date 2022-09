Caso contra Tito “N” es por justicia, no política, asegura Cuitláhuac

La nueva aprehensión de Tito “N” la madrugada del sábado en Pacho Viejo, no tiene tintes políticos, es un asunto legal que inició la Fiscalía General del Estado (FGE) desde que Jorge “N” era fiscal, señaló el gobernador Cuitláhuac García Jiménez quien descartó abundar en el tema para evitar “politizarlo”.En la conferencia de prensa de este lunes, el mandatario estatal desestimó que se trate de un asunto político y recordó que tampoco se le dictó libertad, sino que el juez cambió la medida cautelar.En ese sentido, Cuitláhuac García dejó en claro que el Estado no interviene, ni intervendrá en este asunto, sin embargo, recomendó cuestionar a la población de Tierra Blanca respecto al tema.“No quiero declarar porque es un tema de Fiscalía, ella lleva el caso y no nos metemos ahí, que conforme a derecho él se defienda. La acusación no tiene que ver con la política partidista, tiene que ver con la política de justicia, que se haga justicia. Se inició una carpeta de investigación, no la iniciamos nosotros, se inició cuando estuvo Winkler”, señaló.El Jefe del Ejecutivo del Estado, reiteró que será el propio Tito “N” quien tendrá que demostrar ante la autoridad, que lo señala por presuntas situaciones irregulares en lo que se refiere al parque y el basurero del municipio.Y es que Tito “N” saldría del penal para dar continuidad al proceso que enfrenta fuera del penal luego del cambio de medida cautelar que determinó el juez, sin embargo, fue detenido y recluido nuevamente el mismo día.