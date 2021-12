Caso de José Manuel “N” no se “armó” para golpear a adversario político: Gobernador

La vinculación a proceso del Secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, José Manuel “N”, confirma que no se “armó” ni se “construyó” un caso políticamente para afectar a un adversario político, aseveró el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien resaltó que el juez que dictó la determinación consideró que se contó con las pruebas necesarias que presentó la Fiscalía General del Estado (FGE).Entrevistado la mañana de este miércoles en el tradicional café de la calle Zaragoza en Xalapa, el mandatario estatal reiteró que la detención que del colaborador del Senado de la República se derivó de una investigación que realizó la Fiscalía desde el asesinato del candidato a la alcaldía de Cazones de Herrera.“Eso demuestra que no fue un caso ni armado, ni construido políticamente para afectar a un adversario, sino que había una investigación con pruebas, que el juez valoró y consideró que eran suficientes para vincular al presunto responsable”. Al respecto, explicó que la vinculación se trata de la primera instancia del procedimiento judicial.“Es un procedimiento judicial que corresponde a las instancias de justicia, tanto de procuración de justicia, como del Poder Judicial. Nosotros vamos a ser respetuosos de ese procedimiento. Apenas inicia, es la primera resolución ante la primera instancia y es un juez el que determina la vinculación”, señaló.En ese sentido, el mandatario reiteró que en su calidad de Jefe del Ejecutivo del Estado se mantendrá respetuoso y al margen de las acciones de la autoridad que juzga el caso en cuestión.“Nosotros continuaremos manteniéndonos respetuosos. Nos interesa mucho que haya justicia en el caso del candidato asesinado, que se aclare. Esa es nuestra petición a las instancias: que se aclare, se actúe de manera muy apegada a Derecho y así se ha realizado por la Fiscalía General del Estado y del Poder Judicial estatal. Hasta esa instancia, hasta este nivel”, recalcó.Ante reporteros, el mandatario estatal reiteró que el caso no es competencia del Ejecutivo, por lo que la responsabilidad es del juez, la defensa y la Fiscalía.“Yo no puedo juzgar, tiene que ser el juez y el juez ha determinado que sí hay pruebas para vincularlo. Yo no puedo litigar en medios. Es la defensa, la Fiscalía y el juez”, finalizó Cuitláhuac García.