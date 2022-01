Caso Ernestina Ascencio, procuración de justicia ni pronta ni expedita: Sacerdote

Luego de que la Fiscalía del Estado dio a conocer que aceptó la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el caso de Ernestina Ascencio, el vocero diocesano Helkyn Enríquez Báez consideró que después de 15 años de este suceso es evidente que no hay procuración ni pronta ni expedita en ese expediente."Pues ciertamente si después de 15 años no se ha resuelto un caso que conmocionó a nuestra región. Ahí hay un reflejo de que la impartición de justicia a lo mejor no es de modo expedito como se esperaría".Agregó que se sigue esperando haya una resolución pertinente para la familia de la señora Ernestina Ascencio Rosario, a fin de verificar que el país vive un Estado democrático donde la impartición de justicia se hace de manera clara y suficiente para satisfacer la demanda de la población; lo cual hasta el momento no ha sucedido.Es de recordar que Ernestina Ascencio, fue una mujer anciana e indígena del municipio serrano de Soledad Atzompa, la cual murió después de presuntamente haber sido atacada sexualmente y donde los señalados fueron elementos del Ejército Mexicano, pero que en su momento el entonces presidente de la República, Felipe Calderón, tras meses de investigación, llegó a la conclusión de que la causa de la muerte había sido gastritis crónica y aguda.