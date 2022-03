Caso Gertz Manero: Alejandra Cuevas sale libre, Corte tira caso contra Laura Morán

Por unanimidad, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó liberar inmediatamente a Alejandra Cuevas, acusada de provocar la muerte de Federico Gertz Manero, hermano del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.Además, los ministros, también por unanimidad, ordenaron cancelar la orden de aprehensión emitida contra de la madre de Cuevas, Laura Morán, por el mismo caso.Aunque los integrantes del pleno consideraron diferentes razones para otorgar el amparo liso y llano a Morán, de 98 años de edad, la sentencia tiene como efecto la cancelación del proceso penal instaurado en su contra.Afuera de la sede del máximo tribunal, al grito de "libertad", familiares de las dos señaladas agradecieron a las y los ministros por "poner fin a una persecución"."Agradecer a las ministras y ministros quienes el día de hoy han impartido justicia de manera unánime ordenando la liberación inmediata de mi madre Alejandra Cuevas Morán, y así poner fin a una persecución de un hombre que ni siquiera merece ser nombrado porque no está del lado correcto de la historia de México", declaró Alfonso Castillo.Tras el fallo, los hermanos se fundieron en abrazos y lágrimas, y adelantaron que en lo inmediato acudirán al penal de Santa Martha Acatitla para esperar a ver a su madre.Alonso llamó al Congreso a trabajar para "erradicar esa aberración de la prisión preventiva oficiosa"."Debe analizarse este tema, hay personas que se robaron una lata de durazno y lleva dos años de prisión preventiva, debe erradicarse esta aberración", puntualizó.También responsabilizaron al fiscal Gertz Manero, de lo que pueda ocurrirle a ellos y a su madre.Posteriormente, alrededor de las 16:00 horas de este mismo lunes, la señora Alejandra Cuevas salió del penal femenil de Santa Martha Acatitla.Acompañada del señor Roberto Durán, a las escalinatas del reclusorio, le mencionó los protocolos siguientes después de su liberacion y le resaltó: "queda usted en libertad".La señora Alejandra agradeció al Poder Judicial de la Federación y a cada de los ministros de la Corte."Desde ahora deseo comunicar que quiero ser recibida por el jefe de estado Mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para pedirle que nos proteja de cualquier eventualidad futura a mi madre, a mis hijos y a mí", resaltó al salir de prisión.Laura Morán fue acusada por Alejandro Gertz Manero de provocar la muerte de su hermano Federico al descuidarlo y negarse a llevarlo al hospital para mantenerlo vivo.Los hechos ocurrieron en el año 2015 cuando Federico tenía 82 años y Laura 88.La juez 67 penal en la Ciudad de México ordenó capturarla a ella y a su hija Alejandra Cuevas quien desde octubre de 2020 permanece presa en el penal femenil de Santa Martha.Alejandro Gertz Manero afirmó que Laura, al haber sido la concubina de su hermano, tenía la obligación de cuidarlo y procurar su bienestar pero que al descuidarlo provocó dolosamente (con toda intención) su muerte.La acusación del ahora Fiscal General no prosperó sino hasta el año 2019, cuando ya estaba al frente de la FGR, pues en diversas ocasiones el ministerio público de la Ciudad de México consideró que no había elementos suficientes para proceder penalmente contra las mujeres.