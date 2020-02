Caso Lozoya es un “tengan para que aprendan”, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la detención del exdirector de PEMEX, Emilio Lozoya Austin, demuestra que está pasando a la historia eso de que “no se podía tocar a los intocables... es un ‘tengan para que aprendan’”.



“No se podía tocar a los intocables y eso está pasando a la historia. Y qué bueno. Es un ‘tengan para que aprendan’. Una cosa es ser servidor público y otro un ambicioso vulgar, tener una responsabilidad en el gobierno para favorecer a grupos o partidos”.



Durante su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, el Presidente señaló que independientemente de las detenciones, esto ayuda mucho, porque la justicia es prevenir y ya no hay un ambiente de impunidad.



El titular del Ejecutivo reiteró que su gobierno no tiene la intención de afectar en lo particular a nadie, ni afectar a partidos.



“Lo que queremos es que se termine con la corrupción y no haya impunidad”, dijo.



DETENCIÓN DE EMILIO LOZOYA



Este miércoles 12 de febrero, la Policía Nacional Española, adscrita a Interpol, detuvo en Málaga a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos, acusado de recibir sobornos por más de 10 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht, según informó el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero.



Fuentes de la institución informaron que la captura se realizó derivado del trabajo conjunto con autoridades de España.



El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ordenó el ingreso en prisión provisional, incondicional y comunicada de Emilio Lozoya, luego de que el exdirector de PEMEX rechazara su extradición a México.



El Magistrado considera que en el caso de Lozoya existe riesgo de fuga, tal como lo demostró el hecho de que al ser detenido por la Interpol viajara con una licencia de conducir con su foto y a nombre de otra persona, a fin de sustraerse a la acción de la justicia.