Caso Narvarte: Sin aclararse móvil, castigan a homicidas de Nadia y Rubén

A más de cinco años del asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril y la activista Nadia Vera, en la Ciudad de México, no existe todavía una claridad del móvil por el crimen de la colonia Narvarte , alertó Artículo 19.La organización no gubernamental celebró el fallo de una Juez Penal contra César Omar “N”, uno de los responsables del homicidio de Rubén, Nadia y tres mujeres más el 31 de julio de 2015.El segundo implicado en el multihomicidio de la Narvarte, donde murieron también la modelo Mile Virginia Martín, la estudiante de Cultura de Belleza Yesenia Quiroz y la trabajadora del hogar Alejandra Negrete, fue juzgado por la jueza 25 de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Hermelinda Silva Meléndez.“Sigue preocupando a las familiares de las víctimas, así como a sus representantes, que a casi seis años del crimen, aún desconocemos tanto la identidad de otros autores y partícipes como de quienes ordenaron el crimen, así tampoco se conoce cuáles fueron los motivos que generaron que el 31 de julio de 2015, fueran asesinadas Mile, Yesenia, Alejandra, Nadia y Rubén”, expresó la ONG.César Omar fue detenido un 11 de septiembre de 2015 por la desaparecida Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, junto con Daniel “N” y el expolicía capitalino Abraham Torres Tranquilino, siendo este ya sentenciado el 19 de enero de 2017.Sin embargo, Artículo 19 advierte que la juzgadora no estableció un móvil en este crimen.“Si bien esta nueva sentencia notificada este 20 de mayo señala la responsabilidad de otro de los implicados en el caso, la Jueza no estableció el móvil del crimen, dejando en incertidumbre a las víctimas indirectas sobre la causa de los asesinatos, alejándose del conocimiento de la verdad y limitándose a analizar la participación del condenado, sin tocar el contexto o el motivo que lo llevó a participar del crimen”.Esta sentencia impide brindar a las víctimas una reparación integral del daño y resarcimiento de los perjuicios ocasionados, mismo que debe contemplar una compensación, reparación, satisfacción y rehabilitación adecuada a cada una de las víctimas indirectas, medidas de satisfacción.Artículo 19 observó que quedan pendientes la reparación integral del daño a las familias de las víctimas, el agotamiento de todas las líneas de investigación e indagatorias y el cumplimiento de todos los puntos de la Recomendación 4/2017 emitida por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.