Casos activos de COVID en Veracruz bajan a 171

Luego de practicar 270 mil 826 estudios, la Secretaría de Salud (SS) ha confirmado 123 mil 587 (+ 15 nuevos) casos de COVID-19 en Veracruz, de los cuales 171 se consideran activos y 184 sospechosos actuales.Desde el inicio de la emergencia suman 108 mil 674 pacientes recuperados y 168 permanecen en vigilancia. Lamentablemente, han fallecido 14 mil 745 personas, ninguna más de ayer a hoy.En cifras acumuladas, la dependencia contabiliza 134 mil 240 resultados negativos y 12 mil 999 sospechosos.Si eres mayor de 18 años y no has completado el esquema anti-coronavirus, o estás embarazada y rebasas la novena semana de gestación, puedes acudir a los módulos junto con los grupos de edad programados en los siguientes días.29 y 30 de noviembre:• Cosamaloapan.• Misantla.• Poza Rica.Del 30 de noviembre al 02 de diciembre:• Fortín.• Medellín.- Sector de 15 a 17 años de edad29 de noviembre:• Córdoba.• Veracruz.29 y 30 de noviembre:• Coatzacoalcos.• Orizaba.• San Andrés Tuxtla.• Tuxpan.29 y 30 de noviembre, así como 01 de diciembre:• Camerino Z. Mendoza.• Cosamaloapan.• Misantla.• Pánuco.• Xalapa.Con la proximidad de las fiestas decembrinas es necesario mantener las medidas preventivas y no caer en exceso de confianza. Por ello, cuando acudas a establecimientos comerciales y te pidan seguir los protocolos sanitarios, muestra disposición y ayuda a cuidar la salud de todos.El mismo llamado va dirigido a usuarios del transporte público y conductores, sobre todo ellos que manipulan el dinero y muchas veces se les ha visto sin cubrebocas o gel antibacterial en las unidades.Conoce a detalle el Plan de Vacunación y el Semáforo Epidemiológico vigente ingresando a http://coronavirus.veracruz.gob.mx. En caso de síntomas llama al 800 012 3456 y acude al hospital por algún evento de gravedad.