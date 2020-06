Casos de dengue no paran; Veracruz sigue siendo primero en el país

Datos de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, indican que por el número de casos registrados de enero a mayo del año en curso, el Estado de Veracruz se mantiene como el primero en el país en personas con dengue No Grave (DNG- 616); segundo en dengue con Signos de Alarma (DCSA- 180) y quinto en dengue Grave (DG - 20) o hemorrágico.



Con los 816 casos confirmados en general del 1 de enero al 31 de mayo, la entidad veracruzana sigue siendo también la primera entidad federativa de la República Mexicana en personas contagiadas con dengue, esto con base en datos del Boletín Epidemiológico número 22 de la Secretaría de Salud.



Este informe indica que los estados con el mayor número de casos de dengue confirmados en los primeros cinco meses de este año son:



Veracruz con 816

Jalisco con 495

Tabasco con 382

Guerrero con 250

Nayarit con 236



Los cinco estados antes citados sumaron 2 mil 179 casos confirmados de dengue, que representan el 62.3 por ciento del total que ascendió en los primeros cinco meses del año a 3 mil 494 personas contagiadas con esta enfermedad.



Es importante destacar que hasta la semana epidemiológica 22 con fecha de corte al 1 de junio, los siete Estados de la República Mexicana en los que aún no se registran casos de dengue, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud son: Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Tlaxcala y Zacatecas.



Por cuanto hace a los tipos de dengue, los estados de la República Mexicana con más casos confirmados de dengue No Grave (DNG) de enero a mayo son:



Veracruz con 616

Jalisco con 395

San Luís Potosí con 192



En casos de dengue con Signos de Alarma (DCSA) los estados con más casos confirmados de enero a mayo son:



Tabasco con 211

Veracruz con 180

Guerrero con 128



El dengue con signos de alarma: puede manifestarse como un "síndrome febril inespecífico". El paciente puede presentar: dolor abdominal intenso y continuo, vómito persistente, acumulación de líquidos, sangrado de mucosas, alteración del estado de conciencia, hepatomegalia y aumento progresivo del hematocrito. (Volumen de glóbulos con relación al total de la sangre; se expresa de manera porcentual.)



En casos de dengue Grave (DG), antes llamado dengue Hemorrágico, las entidades federativas con más casos confirmados de enero a mayo son:



Nayarit con 111

Tabasco con 62

Guerrero con 49

Yucatán con 30

Veracruz con 20



El dengue Grave, conocido anteriormente como dengue Hemorrágico, es una complicación potencialmente mortal porque cursa con extravasación de plasma, acumulación de líquidos, dificultad respiratoria, hemorragias graves o falla orgánica, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su micrositio (https://bit.ly/3bxD3wU )



Por otra parte, en el informe Panorama Epidemiológico del dengue 2020, la Secretaría de Salud dio a conocer que los municipios considerados como “Focos Rojos” del dengue en la entidad veracruzana son ahora:



Pánuco

Platón Sánchez



En tanto que los municipios considerados como “Focos Amarillos” en casos de dengue son ahora:



Poza Rica

El Higo