Casos de extorsiones en Xalapa se atienden de inmediato: Ahued

Aunque indicó que en su oficina no ha recibido casos o denuncias de extorsión a comerciantes de Xalapa, el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil destacó la coordinación entre su administración e instancias estatales y federales para atenderlo.En ese sentido, recordó que en las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz y de Seguridad, donde participa el director de la Policía Municipal, los asuntos de este tipo se atienden inmediatamente.“A mi oficina, no, pero estamos informados por parte del Consejo de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y Seguridad, con el director de Policía. Como dijo hace unos días el Ejecutivo del Estado, los asuntos de ese nivel son atendidos de inmediato en las mesas de seguridad y están actuando”, aseguró.El munícipe xalapeño expresó que sí hay negocios que han cerrado por la situación económica que se vive y que se ha acentuado con el aumento de la inflación; no obstante, aseveró que en la ciudad hay "gran derrama económica" y eso ha ayudado a que sean menos los que bajen sus cortinas.“Hay una inflación muy fuerte y a veces cuesta trabajo que los negocios caminen. Pero yo creo que aquí va bien. Hay gran derrama económica hoy, de muchos millones de pesos, en obra pública y mano de obra. De hecho, se ha escaseado en ocasiones hasta el concreto y nos atrasa las obras”, expuso.Además, resaltó que la Alcaldía Capitalina está trabajando en que las aperturas de negocios se hagan rápido y de manera transparente, así como en la regularización de los que no cuentan con su empadronamiento y licencia de funcionamiento, y por el que pudieran ser sujetos a peticiones de "moches" por parte de los inspectores de comercio.“Y también regularizamos las que están digamos con la falta de una regularización en su permiso para que no sean extorsionados por los miembros mismos de supervisión y reglamentos. Yo los invito a que venga, si no tiene su cédula, la hacemos de inmediato y les cuesta 300, 500, lo que sea, pero evitan que vaya alguien de acá, nos haga quedar mal y pida dinero a cambio para que no te cierre e negocio”, refirió.El Edil afirmó que sale más barato que estén en regla a que no lo estén, reiterando la disposición de su Gobierno para quienes deban agua, predial o tengan permisos vencidos."Los ayudamos, los llevamos de la mano hasta donde la Ley nos permita para que vean que no somos un Gobierno ejecutor, sino que transitamos en el apoyo para regularizar y fomentar a la gente transparente, decente, trabajadora, que lo único que quiere es que su negocio funcione, levantarse a trabajar, invertir y tienen el apoyo de nosotros”, expresó Ricardo Ahued.Con relación a los presuntos actos de extorsión en la Dirección de Seguridad Ciudadana, enfatizó que se han presentado las denuncias, de las cuales no ofreció detalles por la secrecía de la investigación y el debido proceso.“Pero aquí atendemos todo y lo que llega a la dirección municipal se traslada si es el caso a la Fiscalía, como a la Ministerial, como a la Mesa de Seguridad para que cada quien en su ámbito de competencia lo atienda y estemos todos coordinados. Hoy hay una coordinación estrecha para que podamos contener”, añadió.