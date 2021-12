Castigar ultrajes es “espaldarazo” a policías; crimen ya le piensa en atacar

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, defendió la reciente reforma del delito de ultrajes a la autoridad, afirmando que fue un espaldarazo de los legisladores locales a los policías que arriesgan la vida confrontando a delincuentes en Veracruz.Opinó que ahora los integrantes de la delincuencia “ya se la piensan” para dispararle a un elemento de seguridad porque podría pasarse en prisión “mínimo 2 años”, mientras se realiza el proceso penal en su contra.El funcionario estatal añadió que en otros Estados, si un sujeto agrede a un policía prácticamente está condenado a morir o pasar por la silla eléctrica, por lo que invitó a los diputados de Veracruz a seguir legislando en favor de los efectivos en materia de seguridad.“Al ustedes autorizar ese tipo de leyes como son los ultrajes a la autoridad, no saben el espaldarazo que le dan al policía. Al policía tenemos que cuidarlo para que no vuelva a pasar lo que pasó en el 2006, en el 2011, que nada mas era una cacería contra los policías que se nos echaron a perder, que a corporaciones llenas se les metió el crimen organizado”, refirió Gutiérrez Maldonado.Cabe señalar que la tipificación del delito de ultrajes a la autoridad ha sido objeto de críticas en Veracruz por parte de políticos de la oposición e incluso por integrantes de MORENA, el partido en el poder.Recientemente, el coordinador de los Senadores del Partido, Ricardo Monreal, se sumó a los señalamientos sobre posibles abusos por parte de ministeriales y policías, así como del Poder Judicial, para implicar a ciudadanos en delitos; el gobernador, Cuitláhuac García, aseveró que el tema se sometería a revisión.Cuestionado sobre este asunto, Gutiérrez Maldonado aseveró que en México es indispensable “voltear a ver a los policías”:“Son los que nos cuidan, son los que están de nuestro lado. Si nosotros no hacemos nada por ellos, ellos en qué plan van a quedar”.“La delincuencia es especialista en aprovechar esos vacíos, cuando ve que la sociedad no cuida a sus policías ellos son los primeros que van a querer irlos a arrebatar. Si todavía están capacitados, imagínense el peligro de que puede pasar eso a México”, opinó.El Secretario invitó a diputados locales a seguir legislando ese tipo de leyes en donde a los policías los protegen, así como aquellas leyes que cuidan a las familias de quienes caen en cumplimiento del deber.“Hay lugares en el país que si le matas un policía vas a la silla eléctrica y ¡pum! Se acabó todo; tenemos que empezar a cuidar a los elementos; ellos también tienen familia, hijos y ellos arriesgan la vida todos los días por gente que no conocen. La delincuencia le piensa el dispararle a un policía, le piensa sacarle la navaja un policía porque sabe que mínimo se va a quedar 2 años adentro”.