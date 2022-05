Castigos, no jubilaciones: UV y Sindicato intentarán acabar con docentes acosadores

El rector de la Universidad Veracruzana (UV), Martín Aguilar Sánchez, adelantó que se analiza junto con el Sindicato la modificación al contrato colectivo de trabajo para aplicar sanciones más severas a los docentes que incurren en misoginia, acoso escolar o violencia contra las mujeres.“Hay una disposición de generar un cambio en el propio estatuto del contrato colectivo de trabajo, se tiene que hacer un ajuste de tal manera, porque lo que pasa es que hay una amonestación, que es básica, que es de una semana o se va hasta el otro punto que implica el despido. Entonces, a veces no hay unas intermedias donde impliquen salidas y respuestas, entonces esa sí es una propuesta que estamos empezando a trabajar con el Sindicato para que eso no suceda", dijo.Y es que explicó que actualmente dicho acuerdo sólo estipula sanciones de separación del cargo por una semana o da la posibilidad de que los profesores que ya pueden jubilarse, lo hagan, evadiendo así su responsabilidad ante denuncias de este tipo; algo que realizó el académico de la Facultad de Psicología, Raúl Carvallo Castillo, luego que se viralizaran en redes sociales sus comentarios hacia las víctimas de violación sexual "Nosotros normalmente planteamos una sanción pero esto es un proceso legal y el profesor decidió irse y jubilarse inmediatamente. Normalmente hay un proceso en la Universidad que casi muchos de los profesores cuando ya tienen un periodo para jubilarse, adelantan sus procesos y se jubilan. Esto pasó en el proceso que estábamos nosotros ya para la sanción, se jubila y se va de la Universidad", comentó.Aguilar Sánchez apuntó que ya tuvieron una reunión con las estudiantes que se manifestaron el pasado lunes cerrando el edificio de la Facultad y están dándole seguimiento a los casos expuestos con perspectiva de género."Precisamente pensando de dos maneras, una prever y otra parte sancionar aquellos actos de acoso que se lleven a cabo también en la Universidad y otros actos de violencia. En este caso ya platicamos con las estudiantes, llegamos a una serie de acuerdos ya planteados que ellas solicitaban, como transversalizar la perspectiva de género en la UV", mencionó.Al afirmar que esto lleva su tiempo, expuso que al interior de la institución se están haciendo campañas de prevención de difusión y reconociendo que esta problemática también ocurre allí, con el propósito de ir avanzando en su eliminación."Nosotros como Universidad no estamos de acuerdo con ese tipo de acciones y casos en la Universidad, no estamos permitiendo, tenemos una Unidad de Género muy activa, implica que lo que estamos haciendo es que con el regreso a clases y con todos los dos años de pandemia, todos estos procesos están emergiendo en la Universidad Veracruzana", dijo.La máxima autoridad de la institución académica refrendó que están tratando de afrontar los actos de misoginia y acoso laboral, de una manera preventiva pero también aplicando una sanción cuando se determina que ocurrieron.“Tenemos capacitación que ya están en marcha, tenemos campaña difusión, nuestro propio proceso y lo primero es la protección a las víctimas. Aproximadamente tenemos 32 señalamientos, hay unos que son señalamientos, hay otros que la Unidad de Género está dándole seguimiento o el propio proceso de la Abogada General, en eso estamos”, aseveró.Finalmente, reafirmó que en la UV están con la dinámica de Violencia Cero, un proceso “difícil y complicado” pero que asumen con mucha atención.