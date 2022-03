Castiguen a policías criminales, Bermúdez anda libre: Madres de desaparecidos

Por segundo día consecutivo, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas se manifestaron en los juzgados de Coatzacoalcos para exigir justicia debido a que este jueves se fue la audiencia de los 11 policías estatales detenidos por desapariciones forzadas ocurridas en 2015.La activista Lenit Enríquez Orozco demandó al Juez encargado del caso que haga justicia por el dolor de las familias."Estamos hoy aquí para exigir justicia al Juez a cargo de esta situación. Que nos escuche, que escuche el llanto, no sólo son 4 en Coatzacoalcos, son varias familias que viven la tristeza por la desaparición de sus familiares", dijo.Añadió que estas órdenes de aprehensión las esperaban desde hace tiempo e incluso habían tenido charlas con respecto al tema con la Fiscalía.Expuso que por el operativo “Blindaje Coatzacoalcos” hubo cuantiosos desaparecidos pero este jueves la manifestación fue específicamente por 4 personas de las que no se sabe su ubicación desde 2015.Lenit pidió que los policías detenidos sean vinculados a proceso y se siga la indagatoria con ellos dentro de la cárcel.Además, lamentaron que esté libre el exsecretario de Seguridad Pública en la era duartista —cuando se cometieron las desapariciones—, Arturo Bermúdez Zurita.Comentaron que esperan más detenciones pues se sabe que de los activos que deberían estar tras las rejas son 12 pero 1 logró huir.Cabe destacar que en medio de las manifestaciones, custodios del CERESO “Duport Ostión” salieron a intimidar a los manifestantes pues les pidieron que retiraran las lonas de las mallas que resguardan el sitio. Situación a la que los inconformes no accedieron.Los colectivos informaron que en el país sólo hay 35 sentencias por desaparición forzada.