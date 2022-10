Castillo de Teayo, lugar turístico sin servicios para emergencias

Aunque se trata de un lugar turístico de la zona norte, con una pirámide que da nombre al municipio, Castillo de Teayo carece de servicios de emergencia y en ocasiones no hay siquiera chofer aunque se dispone de una ambulancia, indicaron residentes.El señor Leonel Ramírez, vecino de este lugar, indicó que la carencia de una delegación local de Cruz Roja Mexicana y un hospital, ha sido un problema loara atender situaciones de emergencia, por lo que dependen de la ayuda que les pueda llegar desde los municipios vecinos de Álamo y Tihuatlán.Ante ello, señaló, es indispensable que se hagan las gestiones necesarias para crear un hospital con servicios básicos, pues el Centro de Salud es insuficiente, además de que, aunque hay ambulancia, se carece de chofer.El tema fue abordado luego de que una persona requería de auxilio en la zona centro, pero tuvo que esperar a que llegaran paramédicos y una ambulancia de la Cruz Roja de la vecina villa de Tihuatlán.“En el municipio hay ambulancia, pero no hay quien la conduzca, no hay paramédico, no hay doctor alguno que se quede en el Centro de Salud para cubrir alguna necesidad, o sea, no puedes enfermarte un fin de semana porque no habrá quien te atienda. Tenemos pésimo gestor de salud”, indicó a su vez Itzel Cardona en una queja ciudadana planteada en redes sociales.Al comentario se sumó Guadalupe Guerrero, al mencionar que “lo que debemos hacer toda la gente de Castillo es ir y reclamar al sector salud por una clínica con todos los servicios, porque la que tenemos es peor que pésima.“Ir al Centro de Salud es como cualquier oficina que abre de 9 de la mañana a 3 de la tarde, no tiene una sala de urgencias, no hay ambulancia, no tiene nada. Eso debemos hacer junto con el presidente municipal, gestionar y exigir un buen Centro de Salud”, expuso.Asimismo, Érica Santiago comentó que hace dos semanas una mujer estaba en labor de parto, por lo que en su auxilio llegó una ambulancia, pero con un elemento de la Policía Municipal en lugar de un paramédico, por lo que dijo que, ante ello, es mejor llamar un taxi que a la ambulancia.