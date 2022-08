Causa expectación foto de supuesto objeto que “cayó del cielo”, en Veracruz Puerto

Durante la noche del domingo la imagen de un artefacto redondo con una especie de antena se hizo viral a través de las redes sociales tras la publicación que afirmaba había caído del espacio haciendo un “ruido inmenso” aterrizando en la cópula de un árbol en una casa de Río Medio 4, en la zona norte del puerto de Veracruz.A los pocos minutos, la fotografía del presunto objeto espacial se propagó e incluso hubo quienes especularon que podría tratarse de parte de un cohete Chino, lo cual llamó aún más la atención.De acuerdo con el meteorólogo Isidro Cano, este tipo de objetos no deben ser abiertos porque se trata de una esfera metálica que debe ser encapsulada con equipo especial de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional.Sin embargo, de acuerdo con Protección Civil de Veracruz, durante la noche y madrugada de este lunes, no hubo ninguna llamada de emergencia por parte de vecinos de la zona para reportar el supuesto fenómeno.El titular del área, Alfonso García Cardona, precisó que tampoco se hicieron reportes al 911, por lo cual, el artefacto no fue verificado, porque sólo se trató de una imagen, sin una dirección precisa y que se divulgó en redes sociales.“Solamente hubo una publicación, una foto nada más, no hay más, saquen sus conclusiones, si solamente hay una foto de un solo ángulo, pues no es normal. No hubo ninguna llamada de la gente, ni reporte que hayan hecho al 911 y cuando vi las publicaciones es la misma foto en la copa de un árbol. Puede ser una foto en cualquier parte del mundo”.Por parte de la autoridad, no se realizó un recorrido en busca del artefacto porque hasta el momento no hay certeza de la existencia de este incidente.“Dijéramos que hubieran 10 fotos, hubiera sido el caso, se hubiera inundado de llamadas, hubiera 20 fotos. Y conociendo cómo es la raza en Veracruz ya lo hubieran bajado. No puedo tomar nada oficial de las redes sociales, hasta que tenga llamada”.Precisó que hasta el momento ni los supuestos vecinos en donde presuntamente cayó han solicitado ayuda, por lo cual, no existe un lugar al cual acudir a verificar.