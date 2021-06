Causa polémica en redes sociales canción “17 años” de Los Ángeles Azules

Un nuevo cuestionamiento sobre la letra de una canción inunda las redes sociales. Se trata de “17 años”, de Los Ángeles Azules, una de sus canciones emblemáticas pero ahora, cuestionada por normalizar la pedofilia, como argumentaron algunos usuarios de Twitter; sin embargo, la agrupación “de Iztapalapa para el mundo” ya les contestó.



En algunas de sus líneas la canción refleja a un hombre contándole a un amigo que acaba de conocer a una “mujer que aún es una niña”, que tiene 17 años y ya es su novia y cómo ella le pregunta si eso es el amor.



Y ante la controversia generada en redes sociales, fueron los mismos Ángeles Azules quienes usaron sus cuentas para expresar su sentimiento con un breve mensaje y una imagen en la que aparecen dos jóvenes besándose.



“De esto se trata 17 años. Fin del comunicado”, escribieron en Twitter.



Sin más que escribir o decir, ya sea por un video, los músicos de "El listón de tu pelo" y "Amor a primera vista" siguieron siendo blancos de los ataques e inconformes de las redes sociales.



"Pues es que la canción literalmente habla de un tipo 'enamorado' de una menor de edad, perpetuando la pedofilia, no es nomás porque sí. Luego dicen que nomás el reggaetón es malo y ahí tienen sus cumbias acosadoras y pedófilas existiendo bien a gusto, pues no, mi ciela", escribió una usuaria.



La petición habría sido expuesta por algunos usuarios que cuestionaban la letra y lo que normalizaba, en este caso, las relaciones entre mayores y menores de edad. Aunque muchos salieron en defensa de la pieza, otros la cuestionaron.



El mismo Chumel Torres escribió en Twitter “Ni una chingada cumbia perdonan” y luego, en otro tuit hizo referencia a un dicho del Presidente.



“Ah pero cuando el Presidente dijo 'no satanicen la venta de niñas', ni pío, ¿verdad?”.