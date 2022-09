Cayeron todos los implicados en balacera de Orizaba: Cisneros

En Veracruz no se permitirá que ningún grupo delictivo violente la tranquilidad y seguridad de la población, advirtió el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, quien afirmó que tras los hechos violentos del lunes en Orizaba se detuvieron a todos los presuntos delincuentes que participaron.Durante entrevista realizada en el Fuerte de San Carlos este martes, en el marco de la ceremonia conmemorativa a la gesta de “Los Niños Héroes”, reiteró que se mantiene coordinación entre los tres órdenes de Gobierno.“No vamos a permitir que nadie venga a violentar la paz y la tranquilidad de los veracruzanos; estamos en investigaciones. No decimos más porque sería como alertar a los presuntos delincuentes. Las personas que participaron ayer, todas están detenidas”, señaló.Asimismo, manifestó que desde la Secretaría de Gobierno se trabaja de cerca con todos los alcaldes del estado para brindar el respaldo en el momento que lo requieran para dar certeza a la población.“Muy coordinados, permanentemente estamos hablando con los alcaldes, visitándolos. El pasado fin de semana me reuní con varios alcaldes”, puntualizó el encargado de la gobernabilidad en el Estado.Asimismo, cuestionado respecto de las críticas que panistas como el senador Julen Rementería hizo respecto a la inseguridad en la entidad, manifestó que en el gobierno de Miguel Ángel Yunes, donde participó el hoy legislador, los índices de secuestros eran mayores y contaban con un fiscal que ahora está recluido en un penal federal así como también había “complicidades”.“Julen Rementería en el gobierno en el que él participó, ¿cómo estaba la delincuencia cuando entregaron ese Gobierno? había 300 secuestros. Ahora ya no. Aquí (hay) gobernabilidad y orden, no hay complicidades como en ese tiempo, empezando por su fiscal. No se refieren nunca a su fiscal. Recuerden que Yunes estuvo con ese fiscal que hoy está en Almoloya de Juárez”, finalizó.