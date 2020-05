Cayó actividad de lancheros de Coatzacoalcos por pandemia

La afluencia de pasajeros en el paso de lanchas disminuyó hasta en un 50 por ciento debido al cierre de negocios y escuelas en Coatzacoalcos y Villa Allende.



Lo anterior, lo dio a conocer Alberto Villanueva Escudero, tesorero de la Sociedad Cooperativa Transfluvial, quien sostuvo que antes las lanchas movían a 6 mil personas y ahora sólo a 3 mil 800 aproximadamente.



Aunado a ello, únicamente 6 de las 40 embarcaciones con las que cuentan brindan el servicio, esto también por la poca demanda.



"Estamos muy por debajo de la media, anteriormente se movían al rededor de seis mil personas, ahorita a lo mucho 3 mil 500 o 3 mil 800, esto se debe por la contingencia. La gran mayoría de las personas de la congregación de Villa Allende trabajan en el centro y todos los negocios están cerrados, por lo tanto no tienen trabajo, no pasan estudiantes ni ancianos de la clase trabajadora", detalló.



Resaltó que pese a las inconformidades de algunos ciudadanos y de las quejas, sí se están tomando las medidas de prevención e higiene, como el uso de gel antibacterial, cubrebocas y sana distancia, que ha solicitado Capitanía de Puerto.



"Definitivamente son disposiciones que la autoridad competente nos exige y tenemos que cumplir con ellas si no nos es posible navegar, las lanchas van a la mitad, se exige el uso de cubrebocas tanto en instalaciones como embarcación y tenemos una persona que está ofreciendo gel, es un exhorto y nosotros estamos cooperando en todas las medidas que están a nuestra alcance", afirmó.



El entrevistado indicó que pese a que Capitanía de Puerto les sugirió la cancelación de servicio para evitar contagios de COVID-19, esto no se llevó a cabo porque este medio además de primordial para los habitantes, cumple con las medidas de sanidad a comparación de los urbanos.