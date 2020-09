Cayó aprobación de AMLO por manejo de pandemia: Encuesta

La pandemia del COVID-19 ha tenido un efecto negativo muy fuerte en la economía de las familias mexicanas y el manejo hecho por el presidente Andrés Manuel López Obrador es rechazado en un 60 por ciento y aprobado solamente por un 40 por ciento, así lo revelan las consultoras Grupo de Economistas y Asociados (GEA) e Investigaciones Sociales Aplicadas S.C. (ISA).En su más reciente estudio, denominado “México: Política, Sociedad y Cambio. Escenarios Políticos”, los analistas estudian la situación social, económica y política del país, así como las expectativas ciudadanas frente al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.El documento revela que la aprobación a la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador se ubicó en 45 por ciento, dos puntos porcentuales menos con respecto a marzo y la desaprobación (47 por ciento) aumentó uno. Los datos de junio no son estrictamente comparables debido a que la metodología fue diferente, ya que la encuesta de junio se levantó por Internet y la de este mes es domiciliaria. La caída es causada, en primer lugar, por el impacto negativo que está teniendo la crisis económica en las empresas, los trabajadores y las familias.Casi la mitad de la población (48 por ciento) piensa que la crisis económica es causa de la recesión mundial y 40 por ciento opina que se debe a malas decisiones del gobierno. La encuesta revela también que se reduce la ventaja de Morena en las intenciones de voto para las elecciones de diputados federales: tiene 22% contra 17% del PRI y 14% del PAN; 40% está indeciso.El estudio “México: Política, Sociedad y Cambio. Escenarios Políticos” da a conocer que la pandemia ha tenido un impacto muy negativo en la vida económica de las familias. Alrededor de dos terceras partes de ellas dicen que se redujo mucho su ingreso.A la pregunta ¿Qué tanto cree usted que esta pandemia ha afectado el ingreso de su familia?, el 63 por ciento contesta que “mucho”; el 29 por ciento que “poco” y el 8 por ciento que “nada. En comparación, con la encuesta online de junio, el 62 por ciento contestó que “mucho”, el 34 por ciento que “poco” y el 5 por ciento que “nada”. La encuesta de septiembre fue presencial.GEA e ISA indican que casi la mitad de los mexicanos piensa que la pandemia en México está fuera de control y que el sistema de salud no ha contado con los equipos y materiales suficientes para enfrentarla.¿Cree usted que las autoridades sanitarias del país tienen controlada la pandemia de COVID-19 o que está fuera de control? Y el 43 por ciento contesta que “está fuera de control”, el 36 por ciento que “está controlada” y el 21 por ciento “no sabe”.¿Cree usted que las instituciones de salud del país han contado con equipos y materiales suficientes o insuficientes para enfrentar la demanda de servicio provocada por esta pandemia? El 68 por ciento contesta que es “insuficiente” y el 32 que es “suficiente”.La evaluación de las autoridades es reprobatoria, tanto del presidente López Obrador como del subsecretario Hugo López Gatell. ¿Usted aprueba o desaprueba la manera cómo el Presidente López Obrador ha manejado los asuntos relacionados con la pandemia de coronavirus? Y el 60 por ciento lo desaprueba contra el 40 por ciento de aprobación.¿Usted aprueba o desaprueba la manera en que ha informado sobre el desarrollo de la pandemia de coronavirus el gobierno federal a través del Subsecretario Hugo López-Gatell? Y los resultados son los mismos. EL 60 por ciento lo desaprueba y el 40 por ciento lo aprueba.Además, 71% opina que se han deteriorado las capacidades del sistema de salud para atender a los pacientes por otro tipo de enfermedades y casi la mitad cree que seguirán creciendo mucho las muertes por Covid-19.¿Cree usted que los servicios de salud del país han sido suficientes o insuficientes para atender la demanda de servicios que ha habido como consecuencia de esta enfermedad? El 71 por ciento señala que han sido insuficientes y el 29 por ciento que han sido suficientes.¿Cree usted que la cantidad de fallecimientos con COVID-19 que se registren diariamente en el país aumentará mucho, aumentará poco, disminuirá poco o disminuirá mucho en las próximas semanas? El 46 por ciento expresa que van a aumentar mucho; el 37 por ciento que va a aumentar poco; el 15 por ciento que va a disminuir poco y el 2 por ciento que va a disminuir mucho.En opinión de los usuarios de los sistemas de salud públicos, el desabasto de medicinas continúa, pues a 64% de ellos no les entregan la totalidad de las medicinas que les recetan sus médicos.¿Le han entregado medicinas para su tratamiento? (de quienes fueron al doctor o se hospitalizaron en alguna institución de salud pública) El 22 por ciento dice que sí, que todas; el 64 por ciento que solo algunas y el 14 por ciento que “no se las han dado”.En lo que respecta al rumbo del país, el estudio de GEA e ISA señala que los efectos negativos de la pandemia y de la crisis económica han derrumbado la evaluación sobre la eficacia de los logros del gobierno. Solo alrededor de 10 por ciento de los ciudadanos afirman que el gobierno está teniendo mucho éxito en solucionar los principales problemas del país.A la pregunta ¿qué tanto éxito cree usted que ha tenido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia de combate a la pobreza, el 9 por ciento contestó que mucho, frente a un 32 por ciento de diciembre de 2018 o un 19 por ciento en marzo de 2019.En el mejoramiento de los salarios, en este mes de septiembre el éxito es del 10 por ciento, frente al 31 por ciento que tenía al iniciar su gobierno y 28 por ciento de marzo de 2019.La reducción del desempleo está en 8 por ciento; el impulso al crecimiento económico en 9 por ciento y la disminución de la inflación en un 7 por ciento.También ha tenido una reducción significativa en las perspectivas de mejoramiento de la educación, atención a la salud pública, defensa del país ante el exterior, combate a la corrupción y mejoramiento de la seguridad.Más de la mitad de los ciudadanos piensa que el país va por el rumbo equivocado, un cambio drástico con respecto a marzo del año pasado. El 29 por ciento cree que va por el rumbo correcto y el 54 por ciento que va por el rumbo equivocado.Aunque se reconoce que la crisis económica tiene su causa en la pandemia y la recesión mundial, también un sector importante de la opinión pública le atribuye al gobierno la responsabilidad de la mala situación económica y afirma que ha hecho poco para solucionarla.Cuando los encuestadores preguntaron directamente ¿cree usted que la situación económica que existe actualmente en el país es resultado de las condiciones de la economía en el mundo o que es producto de las decisiones de nuestro gobierno? El 48 por ciento dijo que se debe a las condiciones mundiales y el 40 que a las decisiones del gobierno. Solo un 12 por ciento dijo no saber.¿Usted cree que el gobierno pudo haber hecho algo para reducir la actual crisis económica? Y el 40 por ciento dijo que no, el 39 por ciento que sí y el 20 por ciento no supo.La imagen negativa de Morena ha crecido continuamente desde septiembre de 2019 y ahora ya tiene más opiniones negativas que positivas. PRI y PAN no han mejorado nada en lo que va del año.Con respecto a las preferencias electorales dos son los datos relevantes: la caída de Morena que tendría poco más de la quinta parte y la recuperación del PRI, que superó al PAN.La encuesta del Reporte de Gobernabilidad de GEA e ISA se realizó del 5 al 7 de septiembre de 2020 y se tuvo una muestra representativa del universo de electores registrados en el padrón electoral de 1,000 ciudadanos entrevistados en sus domicilios. El margen de error es de 3.1%, expresan las consultoras.Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund