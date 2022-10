Cazarín cuestiona labor de ORFIS con Alcaldes; rechaza Informe de Cuenta 2021

El diputado líder de MORENA en el Congreso de Veracruz y presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Legislatura, Juan Javier Gómez Cazarín, anunció que votará en contra del Informe de la Cuenta Pública 2021, poniendo en tela de juicio la labor del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) al auditar a los ayuntamientos.En una transmisión por redes sociales, Gómez Cazarín acusó que a los actuales ediles el ORFIS no les tomó en cuenta muestras de sus entrega-recepción, que ediles pretenden “cubrir” a sus antecesores y que el Informe no reporta falsas obras que los mismos diputados han constatado.Ejemplificó que en San Andrés Tuxtla –gobernado actualmente por la morenista María Elena Solana Calzada y en la anterior administración por Octavio Pérez Garay– se construyó una pista de tartán que costó 4 o 5 millones de pesos.“Y a los 6, 7 meses está destruida, cómo van a aprobar eso y cómo no va a salir en un Informe, no vamos a tapar nada de eso”, dijo.El Diputado señaló que por estas anomalías esta semana no votará a favor del Informe del ORFIS.“Yo no voy a votar a favor de una Cuenta Pública donde no fue tomada en cuenta la muestra que presentaron de entrega-recepción los nuevos alcaldes. La mayoría de los nuevos alcaldes viene y se queja con nosotros, con las diputadas y diputados, que no fueron tomadas en cuenta las actas de entrega.“¿Y por qué lo hacen? Porque muchos de ellos cubren a los exalcaldes que desafortunadamente no hicieron las cosas bien”.Además, explicó, hay ediles que muestran al Congreso sus pruebas para comprobar que sí entregaron la documentación de manera correspondiente y no se las tomó en cuenta el Órgano de Fiscalización.“Alcaldes, los que hicieron las cosas bien los vamos a apoyar y los vamos a defender, siempre y cuando las pruebas estén aquí”, añadió.Pese a esto, afirmó que al recorrer la entidad ha constatado obras reportadas como realizadas que no se hicieron o se hicieron mal, así como obras que en cuestión de meses ya están destruidas.“No vamos a permitir que en Veracruz se sigan corrompiendo, que sigan actuando en contra de los intereses del pueblo, los decimos desde ahorita”, indicó.El Diputado adelandó además que este miércoles el Congreso del Estado votará la reforma a la Constitución Federal por el que se amplía hasta 2028 la permanencia de la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública.