Cazarín prefiere promocionar a MORENA que ponerse a trabajar

Mientras el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, mantiene paralizadas las actividades legislativas, por redes sociales promueve el voto por MORENA.



Incluso, horas antes de que el Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz tirara la candidatura de Miguel Ángel Yunes Márquez a la Presidencia Municipal de Veracruz, le pidió que no sea “llorón” porque se trata de una situación legal, posiblemente refiriéndose a la sentencia que los magistrados emitirían horas después.



El delegado en Veracruz de MORENA, Esteban Ramírez Zepeta, difundió este martes un mensaje desde la Sierra de Huayacocotla acompañado de Gómez Cazarín, donde aseguró que en la ciudad Veracruz va a ganar “la transformación”.



En el mismo mensaje, Gómez Cazarín aseveró que se valieron de que el hermano del ahora excandidato, Fernando Yunes Márquez, es alcalde de Veracruz para sacar documentación falsa y poder registrarse.



“Es una situación legal, que no sea llorón y que aprenda a respetar las leyes y a las autoridades veracruzanas, que aprendan del respeto y que no sean tan llorones”.



Luego, Ramírez Zepeta añadió que seguirán caminando casa por casa pidiendo el voto tres de tres, diputados federales, diputados locales y presidentes municipales.