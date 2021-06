Los diputados de MORENA en Veracruz respaldarán la eliminación de diputaciones plurinominales en el Estado, sumándose a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien anunció que impulsará una Reforma Electoral en la que plantea eliminar los diputados y senadores de representación proporcional.



Además, a nivel local también se impulsará la iniciativa de gobernador Cuitláhuac García Jiménez para volver a discutir y en su caso aprobar la Reforma Electoral, con la que se recortarían a la mitad las prerrogativas de los partidos políticos.



Sin embargo, el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Juan Javier Gómez Cazarín, dijo que debido a que actualmente no tienen mayoría calificada, o las dos terceras partes de los 50 diputados en la actual LXV Legislatura, estos proyectos podrían dejarse al próximo Congreso.



Aseveró que él está en desacuerdo de los legisladores plurinominales a pesar de que él mismo está registrado en la tercera posición para el próximo Congreso. Ante su situación, dijo que él es “disciplinado” con lo que mandata el partido MORENA.



“Vamos a luchar por la desaparición de plurinominales, de diputados locales y federales y de senadores; no se le puede seguir cargando al pueblo el gasto de tanta burocracia. Estoy en total acuerdo en la disminución y desaparición de los plurinominales pero son temas que vamos a procesar legislativamente”.



“Ahora estamos regresando (de las elecciones) pero quiero que sepa el pueblo veracruzano que no estamos de acuerdo, aunque yo en este momento estoy registrado como pluri, porque soy disciplinado con mi partido, no estoy de acuerdo con la existencia de pluris. Yo fui pluri pero caminé todo el Estado haciendo campaña”, argumentó.



Mencionó que la actual LXV Legislatura seguirá buscando reformar la Carta Magna veracruzana en materia electoral, tal y como lo anunció el titular del Ejecutivo en su conferencia de prensa del lunes pasado.



“También tenemos que checar que se necesita la mayoría calificada para garantizar la reforma electoral que no es otra cosa que la disminución del 50 por ciento de las prerrogativas y de gastos innecesarios para los líderes corruptos de los partidos políticos”.