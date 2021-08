CBTIS 85 de Coatzacoalcos se desdice y anuncia que sí iniciará clases presenciales

El Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 85 de Coatzacoalcos se retractó de iniciar el ciclo escolar de manera virtual como anunció en sus redes sociales este inicio de semana y tras borrar la publicación, este martes por la noche detalló que sí habrá regreso a las aulas pero con un aforo del 30 por ciento.



“Con gusto les informamos que nuestro plantel se encuentra listo para albergar y prestar el servicio educativo de manera presencial con un aforo máximo de 30 por ciento por aula a partir del 30 de agosto, salvaguardando la integridad de los estudiantes y dando cumplimiento a las indicaciones de nuestras autoridades superiores, así como con las disposiciones y protocolos definidos por las autoridades educativas y de salud” (sic).



Previamente, la institución había aclarado que aquellos estudiantes que tuvieran problemas de conectividad podían acudir al plantel, sin embargo, la información desapareció del sitio en Internet, lo que conllevó a recibir decenas de reclamos de alumnos y padres de familia.



En los comentarios se lee:



"Deberían ser más serios en sus publicaciones, ayer pusieron una que decía seguirían en línea; hoy la borran y ponen esta, que no explica bien si se seguirá considerando que las clases sean en línea para los que si estamos respetando el resguardo y no queremos exponer a nuestros hijos. El ciclo ya está por comenzar y seguimos en semáforo rojo, deben dar información clara para que los papás podamos tomar una decisión".



Así como también:



"Ya borraron la publicación donde decía que se iniciaría de forma virtual. Creo que las autoridades les habrán llamado la atención. De ser así, no mandaré a mi hijo porque aunque la escuela esté preparada, los jóvenes se expondrán en los transportes públicos".



En la anterior publicación, el CBTIS 85 aseguraba que se evaluó la situación de contagio y por ello se determinó que no hubiera un regreso a las aulas como se tenía planeado por autoridades educativas.



"Tomando en cuenta los datos estadísticos de contagios en la región, los cuales han sido publicados por parte de la Secretaría de Salud, así como las inquietudes de los padres de familia y los estudiantes, se les comunica que a partir del 1° de septiembre las clases se realizarán de manera virtual".