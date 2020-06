CCE pide reunión con AMLO para reactivar economía; imagen de México está en riesgo

La reactivación económica para el país es fundamental para el sector empresarial ya que México ha registrado una devaluación en su imagen a nivel internacional, tras la pandemia por coronavirus, ya que surge el riesgo de perder inversiones, dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en la zona norte de Veracruz, Salvador Reséndiz Ruiz, que por ello se espera reunión con el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, en su gira de trabajo por el sur del país.



En la postura de este organismo empresarial, tras reunión a distancia con las 44 delegaciones del país, la iniciativa privada tomó decisiones, pide que en cada recorrido se reúnan empresarios regionales con el mandatario nacional para ser escuchados y hablar sobre la reactivación económica nacional, ya que cada zona tiene características diferentes en giros y oportunidades comerciales.



Reséndiz Ruiz dijo que se busca aclarar con López Obrador sobre el concepto generalizado que ha expresado sobre los empresarios mexicanos, ya que consideran que son los actores principales que deben ser escuchados para las decisiones que tome el gobierno federal para sacar adelante al país.



“Creemos que hay una distorsión del mensaje, cuando habla de empresarios pareciera que habla de todos en general y queremos demostrarle que, en cada estado, en cada región, tiene su particularidad y no somos todos a los que él se refiere”.



En la zona norte de Veracruz, el presidente del CCE dijo que el Gobierno Federal intentó un esfuerzo sobre créditos para el sector empresarial, pero están enfocados para las MyPymes, ya que son recursos menores que pueden ayudar a prestadores de servicios.



Pero advirtió que es aplaudible la iniciativa de las instituciones bancarias del país que han mostrado su solidaridad con la negociación de créditos para un lapso de espera en la reanudación de pagos. Pero lo más importante es conocer que estrategias se realizarán para reactivar la economía nacional ya que el país no tiene buena imagen a nivel internacional para que se generen inversiones ante los resultados de esta pandemia nacional, ya que lo más importante es mantener los empleos.



“Queremos reglas claras y una plataformal legal que no se preste a incertidumbres. Eso es lo que ha pasado con las decisiones que ha tomado el presidente de la república en los últimos meses. El mensaje a nivel nacional e internacional es que México no es confiable en materia legal porque hoy haces un contrato con ciertas condicionantes y a los ocho días te lo cambian, y a los quince días, otra vez, y eso no causa certidumbre en ningún sentido, a nivel económico”.



El posible enojo del presidente de la república se entiende sobre los empresarios que se han beneficiado al amparo del poder, surgiendo por motivos políticos, en cada sexenio del Gobierno Federal, expresó que el interés de los verdaderos empresarios es salvar empleos, más no negocios.



En esta región norveracruzana, dijo que ya se contaba con 10 mil desempleos, de acuerdo con estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social, actualmente aún no se conocen las cifras tras la pandemia mundial, pero se prevé que el sector económico más golpeado es el turístico, ya que precisamente la cuarentena afectó planes de trabajo que se considera de alto impacto con eventos como Cumbre Tajín, Semana Santa y fines de semana.



Se considera que debe haber reactivación económica con apoyo a los sectores productivos nacionales para que el circulante monetario se quede en el territorio mexicano.