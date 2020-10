CECAN no tiene medicamento de 75 mil pesos que requiere joven con cáncer

El Centro Estatal de Cancerología (CECAN) reporta como "faltante" un medicamento con valor de 75 mil pesos, indispensable para el tratamiento de una paciente de 22 años, víctima de linfoma no Hodgkin en garganta.



En entrevista, la señora María Isabel Galindo Pérez, madre de la paciente, explicó que carece de los recursos para comprar el fármaco, del cual se requieren dos ampolletas (cada una con un precio de 75 mil pesos) y tendría que adquirirse en la Ciudad de México.



Por lo anterior, inició una recaudación de peso por peso, para comprar el medicamento.



"Estoy para solicitar ayuda para un medicamento que mi hija necesita y del cual no puedo costear porque es muy caro y estoy solicitando ayuda a toda la población. No está a mi alcance pagar ese medicamento y estoy aquí para pedir a la población".



En el caso de las dos mujeres, tanto madre como hija carecen de Seguridad Social y por lo anterior, solicitó la intervención del gobernador Cuitláhuac García Jiménez o del alcalde Hipólito Rodríguez Herrero.



"Ella tiene desde marzo, ya le habían hecho tratamientos y no le han funcionado y esperamos en Dios que este sí (...), son más de 150 mil pesos de tratamiento, para empezar".