CEDH atiende 11 quejas contra escuelas de Orizaba, Córdoba y Cuitláhuac

Once quejas contra escuelas ha atendido la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en este regreso a clases presenciales, entre ellas por maltrato a alumnos, castigos que antes podrían ser comunes pero hoy ya no se ven bien y señalamientos por las cuotas “voluntarias”, indicó el delegado en la zona, Manuel Antonio Sánchez Hernández.Mencionó que los casos corresponden tanto a preescolares como primarias, secundarias, una técnica y bachilleratos de Orizaba, Córdoba y Cuitláhuac.Indicó que si bien a los medios de comunicación llegan muchas quejas de padres de familia por diversos problemas en las escuelas, éstas se quedan sólo en la denuncia pública, pues los padres no acuden ante la CEDH.Mencionó que son diversos los motivos por los que los padres han acudido a quejarse, desde el pago de las cuotas voluntarias, “que no son tan voluntarias”, hasta castigos “bastante irregulares” y algunos malos tratos de los directivos hacia los alumnos.Comentó que en lo que va del año la delegación de la CEDH ha tenido más de 800 intervenciones, pero aunque el número parece alto, sólo 80 de ellas han acabado en quejas.