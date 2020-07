CEDH no tendrá competencia en asuntos electorales y agrarios

Desde este sábado quedó homologada la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos con la Constitución Política de Veracruz para dejar claro que la CEDH no tiene competencia para conocer de asuntos electorales, agrarios y jurisdiccionales en cuanto a fondo.



Tampoco la tendrá respecto de consultas que formulen las autoridades, los particulares u otras entidades sobre interpretación de disposiciones constitucionales y legales, ni en aquellos casos en que se pueda comprometer o vulnerar su autonomía moral.



Con la homologación, la CEDH, en los casos que su competencia le permita en la materia laboral, deberá darle seguimiento a estos asuntos con mayor atención que una simple orientación haciendo valer lo que la Ley le permite y obliga.



Cabe mencionar que en Veracruz, sobre este particular, se armonizó la reforma federal a la Constitución Política local, en el año 2016, cuando en el artículo 67 Fracción II inciso b), Constitucional, a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos sólo le impide conocer de asuntos electorales y jurisdiccionales, para que así pudiera tener atribución en asuntos en materia laboral.



Sin embargo, esa actualización no se había plasmado en la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.