CEDH recibe quejas contra autoridades por no investigar desapariciones en Veracruz

Sin precisar la cantidad, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Namiko Matzumoto Benítez, dio a conocer que este año este organismo autónomo sí ha recibido quejas relacionadas con omisiones de las autoridades para investigar la desaparición de personas en Veracruz.En entrevista, reveló que los familiares de estos ciudadanos no localizados se quejan por el retraso en la búsqueda, investigación y también en la identificación de restos humanos hallados en diferentes partes de la Entidad."Efectivamente hay quejas, se han emitido recomendaciones. En algunos temas yo he puntualizado el esfuerzo de que ya tenemos un Centro de Identificación Forense que antes no existía, se está trabajando en el tema de los panteones municipales; pero también he señalado que la situación es bastante complicada, es un reto importante, hay que invertir más para poder dar la respuesta adecuada que esperan las víctimas", resaltó.Previo a su participación en el Simposium Municipal sobre los Derechos de la Mujer y la Violencia realizado en el IMAC, enumeró que la CEDH recibe en promedio entre 700 a mil solicitudes al mes con diferentes quejas, incluyendo las relativas a retrasos en la investigación de las personas desaparecidas.“Debo reconocer que se sigue manteniendo el mismo ritmo en cuanto a solicitudes de intervención en general (...). El número exacto (relativas al retraso) no lo puedo dar en este momento, aunque sí debo reconocer que se sigue manteniendo el mismo ritmo que en años anteriores", expresó Matzumoto Benítez.Por otro lado, recordó que durante la pandemia de COVID-19 se suspendieron las mesas de trabajo con los colectivos de familiares de personas desaparecidas pero que a pesar de ello se siguen atendiendo individualmente a cada agrupación.“De manera independiente cada dependencia tiene reuniones con colectivos, por ejemplo revisiones de carpeta que desde la CEDH acompaña o para establecer planes de búsqueda pero ya no hay estas reuniones en donde las autoridades acudían de manera conjunta”, precisó la titular de la CEDH.