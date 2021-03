Celebran juicio político a Expresidenta de Poder Judicial; “es ejercicio sano”

El representante de la firma de abogados Aguirre & Montoya, Argel Humberto Aguirre García, afirmó que el juicio político que se analiza en el Congreso del Estado a la magistrada, Sofía Martínez Huerta, “es un proceso sano y democrático”.



Lo anterior al rechazar que exista una persecución política en contra de la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, al acusarla por usurpación de funciones del Consejo de la Judicatura en su periodo como presidenta del Poder Judicial.



Al respecto, refirió que es la primera vez en Veracruz que una Legislatura abre juicio político en contra de un magistrado y que la comisión Instructora dictaminará, con fecha límite hasta este martes, si procede o no el juicio político y la separación del cargo.



“Es un ejercicio sano; es la primera vez que se establece un juicio político en contra de un magistrado, es importante, nosotros como ciudadanos hemos impulsado siempre que el poder reformador tenga la capacidad de buscar este equilibrio entre todos los poderes”.



“Es con denuncias que se activan estos mecanismos de control, que al final del día, independientemente del resultado al que se llegue, yo no creo que se trate de una persecución, es un ejercicio democrático al que todos tenemos Derecho como ciudadanos saber que los altos funcionarios del Gobierno de Veracruz pueden ser sometidos a un control político, sean del poder que sean”.



Añadió que la Magistrada está sometida a un proceso conforme a la Ley, por ello confían en que se resuelva este tema de forma política y apegado a la norma por parte de los legisladores.



Cabe señalar que Martínez Huerta es acusada de afectar al juez José Clemente Zorrilla, al cometer actos arbitrarios y de usurpación de funciones que están reservadas al Pleno del Consejo de la Judicatura.



Lo anterior, debido a que suspendió de forma unilateral la jurisdicción de un juez de control y lo asignó sus asuntos a otro, lo que consta en oficios signados por ella misma cuando el pleno no había sesionado.



El abogado recordó que como presidenta del Poder Judicial, luego de quitar al juez José Clemente Zorrilla Rostro, la Magistrada le asignó sus asuntos a otra autoridad pero lo hizo de forma unilateral.



El defensor reiteró que hay pruebas para que el juicio político a Martínez Huerta proceda por incurrir en un acto ilegal, puesto que hay documentos que están firmados del pasado 19 y 20 de octubre de 2020, por ello presentó una denuncia en ese sentido que la Comisión Instructora está por dictaminar.



Posteriormente, Sofía Martínez Huerta fue destituida del cargo por el pleno del Tribunal Superior de Justicia y actualmente sólo funge como magistrada. Al respecto, el juez José Clemente Zorrilla Rostro dijo sentirse confiado del trabajo de los diputados.