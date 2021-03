Celebrará compañía “¡Así le dijeron a mi Hermana!” 20 años de fundación

Suman ya 20 años que se inició en esta Capital la trayectoria de la Compañía de Artes Escénicas, motivo por el cual este año será de celebración. Abordamos al conocido promotor cultural y director de la agrupación Hugo López, para que comparta el cómo fueron esos inicios.“En esa época ya me dedicaba al teatro independiente, recién egresado de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana, cuando gané una beca del INBA para continuar mis estudios en la Casa del Teatro que dirigía el maestro Luis de Tavira, en el Estado de México. Regresé lleno de entusiasmo, con muchas ganas de hacer proyectos escénicos, trabajaba en el Ayuntamiento donde empecé dando talleres infantiles en el parque El Haya, posteriormente colaboré con Carlos Romano en la Coordinación de Arte y Cultura”.“La primera obra de la compañía fue, en el Mictlán 2001, ‘Iván el vampiro’, un texto de Juan Sahagún, actor y escritor proveniente de las filas del teatro ‘La Caja’. Después de eso, nuestro grupo buscó una línea de investigación dirigida al espectador urbano, queríamos intervenir la calle, realizando proyectos de trashumancia, el objetivo era tomar plazas, parques, jardines, todos aquellos lugares no convencionales, para hacer teatro”.“Descubrimos que el público tiene necesidad de encontrar, aunque sea en la calle, un divertimento, para escapar un poco de sus problemas cotidianos, la gente necesita sonreír, entretener la mente, escaparse a la ficción para tener un poco de placer. Y el teatro logra ese propósito, empezamos a hacer una serie de propuestas colectivas con textos adaptados”.“Me gustó el musical, por eso la siguiente producción fue una revista teatral que incluía música viva y teatro. Se llamó ‘Esa no, porque me hiere’, contábamos con una pequeña orquesta en vivo, con texto de Alejandro Licona. Surgió otro proyecto que se llamó, ‘¡Bomba! Ahí viene’, con actores yucatecos radicados en Xalapa”.“La dirección musical estuvo a cargo de Sergio Martínez. La obra planteaba situaciones que vivían un par de mestizas yucatecas que llegaron a vivir a Xalapa. Ambas se pitorreaban de los xalapeños y sus costumbres, por el éxito de esta obra tuvimos que dar tres temporadas; esos fueron los inicios de la compañía”.“Ahora, 20 años después, seguimos haciendo obras urbanas, performances, comedias y dramas breves, con diversos equipos de trabajo, muchos colaboradores y actores profesionales, de gran trayectoria, como es el caso de Miguel Ángel Di Stefano, actor que trabajó con Jacqueline Andere en los 70”.“Todas las obras, 19 montajes, las he dirigido; ahora escribimos nuestros textos, realizamos proyectos multidisciplinarios integrando música, danza y artes plásticas. Para nosotros es muy satisfactorio este recorrido. Hoy día, con el tema de la pandemia, estamos resguardados, sin embargo, el año pasado pudimos rescatar 2 montajes de repertorio, ensayando con todos los protocolos sanitarios de sana distancia. Como parte de nuestros festejos se pretende publicar un libro con las obras que tenemos escritas, 7 hasta el momento”.“La compañía ‘¡Así le dijeron a mi Hermana!’ busca un estilo propio, que provoque al espectador una reflexión sobre el comportamiento humano en distintas circunstancias.”Hugo López cuenta con 31 años en el escenario, su compañía “¡Así le dijeron a mi Hermana!” cumple 20 años de trayectoria, en tanto que la Asociación Civil Artistas Independientes de Xalapa, AIX, recién cumplió 10 años, todo un proceso vinculado con las artes escénicas autogestivas en Xalapa, “hemos sido testigos del paso de muchos procesos, diversas agrupaciones que surgen y terminan, cambios de políticas culturales, administraciones que apoyan y otras que no; seguimos aquí, al pie del cañón, trabando en pro del teatro, generando trabajo a artistas independientes y contribuyendo al desarrollo cultural de Veracruz”.“Mientras haya público ávido de las expresiones escénicas, nosotros seguiremos sumando esfuerzos y propuestas”, dice sonriente.Nos comparte este link, que recolecta parte de su amplio trabajo. https:// www.youtube.com/watch?v=G5Bof5l7-IA