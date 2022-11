Celebrarán “Feria del Apapacho” en el parque La Noria de Coatzacoalcos

El próximo 4 de noviembre se celebrará la “Feria del Apapacho” en el parque La Noria de Coatzacoalcos, donde se recaudarán fondos a favor de la primera estancia de abuelos de la ciudad.Con esto se espera seguir dando mantenimiento a sus instalaciones, cubrir gastos y salarios de los encargados del sitio que atiende a adultos mayores durante el día, mientras sus familias trabajan.“Gracias a Dios tenemos 22 abuelos inscritos, 12 que llegan diario, en ocasiones dos o tres veces a la semana y aquí vamos adelante, todavía pendientes muchos por ingresar pero prácticamente ahorita vamos hacer un alto para recaudar recursos económicos, tenemos actividades en puerta para que esto siga adelante”, dijo Marisol Márquez Acopa, directora de la estancia.Abundó que, aunque hubo una respuesta positiva por la labor que realizan, no fue así con la situación económica pues todos los gastos los absorben los servicios básicos, por lo que no han podido cubrir el sueldo de quienes apoyan a los abuelitos con solo las cuotas de recuperación.Éste no será el único evento, un día después de la “Feria del Apapacho” habrá una charreada en el lienzo charro de la Venta, Tabasco.Si usted quiere contribuir con “apapachos del corazón” pueden acercarse a sus instalaciones en la calle Francisco Hernández 203 de la colonia Rafael Hernández Ochoa a un costado del domo del parque de La Noria.