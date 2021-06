Celulares y electrónicos en tianguis de Xalapa ahora deberán comprobar su origen

Para garantizar los derechos humanos, de género, igualdad, no discriminación, protección de datos personales y demás, el Ayuntamiento de Xalapa, aprobó el Dictamen por el que se reforman diversas disposiciones del Bando de Policía y Gobierno de Xalapa.



Durante Sesión Ordinaria de Cabildo, que se realizó este martes, se estipuló homologar estas disposiciones con los ordenamientos federales, estatales y locales y adecuarse a la realidad actual del municipio, con el fin de garantizar una convivencia social armónica y el orden público.



Ante ello, el Presidente Municipal, Hipólito Rodríguez Herrero, destacó que en la actualización del bando, quedarán prohibidas la venta en tianguis o mercados informales aparatos electrónicos, equipo de cómputo, teléfonos celulares, refacciones y medicamentos si no se demuestra el origen lícito.



"Esto tiene consecuencias muy importantes, porque lo que estamos observando, es que el robo de celulares, el robo de equipos de cómputo, el robo de refacciones puede prosperar, porque se tolera que se vendan ese tipo de bienes. A partir de este momento, gracias a esta actualización, queda prohibida la venta de estos productos sino se demuestra el origen".



Además, el primer edil, informó que se prohibe la discriminación a personas con discapacidad; se deberá promover la separación de los residuos sólidos y respetar la dignidad de la mujer.



"Se prohíben que se utilicen conductas discriminatorias como lo es la utilización de mujeres como objetos sexuales en espectáculos y anuncios que atentan contra su dignidad e integridad. Esas campañas de comunicación, es algo que se ha venido denunciando porque en los postes, en los muros, en múltiples equipamientos públicos, ésta propaganda sigue prosperando, a partir de este momento, queda prohibida toda forma de discriminación en nuestro municipio, aquella que afecta a nuestras mujeres y a las personas con discapacidad", resaltó.



Entre otras disposiciones, se protegerá a los animales de todo lo que afecte su salud, todo procedimiento que implique un sufrimiento o un maltrato, por lo que en ese sentido, el alcalde comunicó que queda prohibida la venta de animales en el espacio público, quedando a consideración, limitar el uso de animales como recreación y uso mercantil.



Así también, se impedirá hacer uso de fachadas o bardas para cualquier tipo de propósito sin considerar la autorización del municipio.



"Este documento va a tener repercusiones verdaderamente importantes para garantizar la salud, para garantizar la vida social en paz, para garantizar que no haya maltrato animal, que no haya abusos con la población con discapacidades o para que se sigan cosificando a nuestras niñas jóvenes y mujeres con publicidades nocivas", finalizó Rodríguez Herrero.