Células delincuenciales en Veracruz se han atacado y están debilitadas: SSP

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en Veracruz, Hugo Gutiérrez Maldonado, aseguró que no hay un nuevo grupo delictivo asentado en la entidad y el denominado “Sangre Nueva” es una extensión de los Zetas que ya existía.



En entrevista para Alcalorpolitico.com y TeleClic.tv, el responsable de la seguridad en el Estado expuso que las células delincuenciales se han atacado y están debilitadas, razón por lo cual se hacen extensiones y grupos pequeños de ellos mismos.



“De repente se llaman ‘zetas’, ‘vieja escuela’ y otros nombres, pero es el mismo grupo delincuencial”, sostuvo al referir que cuando tomó el mando en la dependencia se hablaba de cárteles pero ahora están tan disminuidos que son grupos de la delincuencia.



“Por eso a veces son ‘zetas’. Otro día se ponen que son ‘pueblos unidos’, otro día ‘zetas vieja escuela’, ‘Jaliscos’; desgraciadamente esa gente no tiene honor y lo que les interesa es hacer daño a la ciudadanía; pero para eso estamos nosotros y nuestros elementos”, sostuvo.



En este sentido, dejó en claro que por ello, de manera diaria se capacita a los elementos de Seguridad Pública, para hacer la diferencia con policías capacitados y preparados para enfrentar a la delincuencia y abatirla.



Hugo Gutiérrez insistió en que no hay un nuevo cártel en Veracruz y son los mismos delincuentes que se cambian de grupos internos que van creando ante las detenciones que realizan.



“Nosotros tenemos eso detectado, pero no es nada nuevo. Lo que sí es nuevo es que ya están muy debilitados y eso se ha estado viendo en todo lo que son los números, la baja en los delitos. Están debilitados y próximamente los vamos a debilitar más”, aseguró Gutiérrez Maldonado.



Para finalizar, el titular de SSP señaló que están trabajando con operativos y estrategias en la zona sur y centro de la entidad, pero de igual modo se resguarda todo el Estado, para continuar disminuyendo los índices delictivos.



Cabe recordar que desde hace varias semanas se habría mencionado a nivel nacional, que el cártel Sangre Nueva Zeta se estaba asentando en los estados de Tlaxcala, Veracruz y San Luis Potosí. Sin embargo, a decir del titular de SSP en Veracruz, este tipo de grupos no son nuevos, se trata de los mismos delincuentes y es un grupo que ya está debilitado y que en breve van a debilitar aún más hasta abatirlos.