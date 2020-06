Cementera de Carrizal daña hogares en Emiliano Zapata

Félix Millán Ortíz, vecino de la localidad de Cerro Gordo, municipio de Emiliano Zapata, pidió la pronta intervención de las autoridades estatales para frenar los trabajos que se están realizando en un banco de arena que abastece a la Cementera de Carrizal, pues está ocasionando fisuras en viviendas y enfermedades por el polvo.



De acuerdo al ciudadano, las denuncias y solicitudes para atender esta problemática, las ha hecho desde el año 2016, sin que hasta la fecha ninguna autoridad responda o visite el lugar, ya que dijo, no cuenta con permisos para operar.



"Este banco lo está explotando el señor Lauro Retureta Salas. Donde está explotando el banco, es ejido y parece que en el ejido no puede haber una explotación de ese tipo. El primer documento que se puso fue a Protección Civil hace 4 años, luego a PROFEPA, Procuraduría del Medio Ambiente, al señor Gobernador hace un año, al alcalde Jorge Mier, al Congreso del Estado, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y no hubo respuesta tampoco".



Lamentó que ninguna institución gubernamental haya tenido la disposición de atenderlo o responder, cuando es una situación que le ha afectado de manera económica y de salud.



"Tuve que cerrar mis negocios, mi casa está destruida. Desayuna uno con polvo, come uno con polvo, duerme uno con polvo. Yo pienso que a lo mejor el Presidente Municipal de Emiliano Zapata está recibiendo dinero porque no hace nada. El banco que tiene este señor está en un ejido y el comisariado ejidal le dio permiso para que pasen las tolvas por medio de dinero", concluyó.