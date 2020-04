Central camionera de Martínez de la Torre cambia horarios de corridas

Como una de las medidas de seguridad, la terminal más importante de Martínez de la Torre fijó los horarios de las salidas para las distintas líneas de autobuses.



Estos fueron adecuados según su destino. Cabe mencionar que los pasajes se han visto disminuidos alrededor del 50% de lo que habitualmente se veía, a pesar de las medidas de seguridad que se emplean en la Terminal, donde también cumplen con la sana distancia.



Los trasportes a los municipios vecinos siguen laborando con normalidad, sin embargo, los viajes largos se manejan con horarios fijos; ADO, maneja su salida a México con horarios de 01:34 hrs; 10:20 hrs. y 13: 05 hrs.



Mientras que para Puebla el horario sólo es de 07:15 hrs. Para la ciudad de Xalapa las corridas cuentan con un horario de 09:45 hrs; 13:15 hrs. y 18:05 hrs. Para Reynosa el horario establecido es de 16:00 hrs.



Por su parte la línea VIA RAPIDO maneja horarios con destino a Puebla de 07:50 hrs; 09:50 hrs; 11:50 hrs; 13:50 hrs; 14:30 hrs; 16:20 hrs; y 17:50 hrs. Así mismo VIA INTERMEDIO, con destino a Poza Rica, contará con los horarios de 07:10 hrs; 08:20 hrs; 10:00 hrs; 11:45 hrs; 14:05 hrs; 16:35 hrs; 17:50 hrs. y 19:05 hrs.



Del mismo modo VIA INTERMEDIO con destino a San Rafael continuará con normalidad, teniendo sus salidas desde las 05:40 hrs. hasta las 22:00 hrs. con salidas cada 30 minutos.



Finalmente TRV con destino a Veracruz manejará 9 distintos horarios los cuales son: 05:40 hrs; 07:35 hrs; 09:15 hrs; 11:15 hrs; 12:10 hrs; 13:05 hrs; 14:15 hrs; 16:50 hrs. y 19:15 hrs. mientras que AU dispone de salidas a la ciudad de Xalapa con horarios de 05:45 hrs; 07:45 hrs; 09:45 hrs; 10:45 hrs; 12:45; 15:40 hrs y 17:50 hrs.



De este modo se estará trabajando durante la contingencia y se estará utilizando este método de trabajo hasta nuevo aviso.



Dicho sea de paso dentro de la instalación se cuenta con medidas preventivas como es el uso de gel antibacterial, además de respetar la ya mencionada en un inicio sana distancia e invitan a la ciudadanía a cuidar y respetar las cintas que están colocadas en algunas de las bancas para evitar la conglomeración. También comentaba Inocencio Vázquez que dentro de la terminal se coloca un módulo de información sobre las medidas para prevenir el COVID-19.