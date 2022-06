Centro Comercial revivió patrimonio histórico de textilería en Mendoza, aseguran

Para investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el rescate de la ex fábrica textil de Ciudad Mendoza (CIVSA), la cual funcionó 107 años y q ahora es el Centro Comercial “Punto Santa Rosa”, es una excelente acción por la importancia e historia que alberga este lugar. Ya dejó de ser un espacio muerto en el municipio."Estamos en una textilera construida a finales del siglo XXI, los trabajos empezaron en 1896 y terminaron en 1898. Esta fábrica da origen a la ciudad de Camerino Z. Mendoza, porque desde sus inicios se proyectó desarrollar servicios para que todo funcionara".Miranda Flores recordó que los trabajos se encomendaron al ingeniero Miguel Ángel de Quevedo, reconocido en México por sus trabajos en defensa de la flora, la reforestación y sus notables cualidades en términos de planeación urbana y de lo que ahora se llama aprovechamiento sustentable de los recursos.Incluso recordó que en esos tiempos la cabecera municipal estaba en San Francisco Necoxtla, pero al construirse una iglesia, un edificio municipal y un mercado, se trasladó a la zona donde se edificó la Compañía Industrial Veracruzana S.A. (CIVSA)."La ex factoría tuvo tiempos de bonanza en el siglo pasado, pero su producción de telas de algodón se enfrentó a una competencia muy difícil con las fábricas de telas sintéticas extranjeras. Justamente en la década de los 90's vino una crisis muy importante, entonces para el público en general era más fácil y más barato comprar telas sintéticas que las de algodón fabricadas en Mendoza".Por esto, la fábrica cesó sus labores en el 2005, aunque en 1991 inició una huelga que trajo el declive de la factoría. De hecho se intentó fabricar sábanas en el 2010, pero dicha idea no prosperó y se volvió un espacio muerto para el municipio.Dijo que cuando se inició el proyecto de la plaza en el 2019, se tuvieron juntas con el INAH y los empresarios y así se observó que había un equipo con compromiso claro del cuidado del patrimonio y lo planteado era viable.Resaltó que la zona de telares que fueron construidos en 1961, es decir el espacio más reciente de la fábrica es donde hora está el centro comercial."Toda la fábrica está considerada como monumento histórico, pero ese espacio particular no era propiamente histórico, era un espacio moderno donde vimos que podía ser adecuado con un diseño arquitectónico correcto que se construyera esa primera fase que incluye la recuperación del espacio", acotó el investigador.Indicó que también cobra importancia que se haya realizado esta obra durante los últimos tres años, parte de tiempo donde estuvo paralizada la economía a consecuencia de la pandemia de coronavirus."Como institución nos preocupaba de alguna manera que se mantuvieron los empleos, entonces cumpliendo con todas las medidas de seguridad recomendadas por la Secretaría de Salud, autorizamos que continuaran los trabajos y estuvimos participando en la supervisión de los trabajos de restauración", concluyó.