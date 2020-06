Centro de Alta Especialidad de Xalapa, a punto de llegar a máxima capacidad

El Centro de Alta Especialidad (CAE) “Dr. Rafael Lucio” de esta ciudad capital, reconvertido en Hospital COVID, se encuentra al 99 por ciento de su ocupación, informó Flor Patricia del Ángel Aguilar, subdirectora de Salud del Ayuntamiento capitalino.



Aseveró que en Xalapa el Semáforo Regional de Riesgo Epidemiológico se encuentra en luz rojo (alerta máxima) y hay condiciones para que en la ciudad continúe el aumento de casos.



Lamentó que en los últimos 20 días en la Capital del Estado los casos de Coronavirus casi se han cuadruplicaron.



De acuerdo al último reporte de la Secretaría de Salud de Veracruz hay 323 casos positivos acumulados, 35 defunciones y 117 casos sospechosos.



Dijo que la mayoría de la población ha hecho caso omiso en muchos de los llamados de la autoridad para adoptar las medidas preventivas, por lo que añadió que frenar los contagios es responsabilidad de todos.



“Desafortunadamente la población necesita ver un caso, un fallecido en casa para poder tomar las medidas (…) tampoco podemos culpar a toda la población porque Xalapa se ha mantenido en un rango medio de contagios, pero tenemos que incrementar ese rigor (del autocuidado), realmente así debe ser”.



Agregó que la pandemia del COVID-19 será la primera de muchas con las que se tendrán que vivir en estos nuevos tiempos.



“¿Por qué no nos quedamos en casa?, porque es la primera vez que ocurre y una gran parte de la población aún no lo cree hasta que no vea un caso cercano”.



Dijo que las autoridades, que no estaban preparadas para esta situación, hacen lo que les corresponde y aún más, por lo que a los ciudadanos les toca hacer lo suyo.