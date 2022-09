Centro de Atención Múltiple de Mendoza, 14 años de servicio sin lugar propio

En un espacio muy reducido, es como reciben clases 80 alumnos con algún tipo de discapacidad del Centro de Atención Múltiple ubicado en Ciudad Mendoza. Sólo cuentan con dos baños para toda la población estudiantil que abarca las edades desde los 3 hasta los 41 años; esta escuela no cuenta con edificio propio.La escuela funciona en un espacio del sindicato de la CIVSA, y en breve se mudarían a las instalaciones que ocupaba la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME), edificio que pertenece al mismo sindicato, sin embargo ahora ese lugar lo exige una escuela de artes, pues asegura una docente de ésta que los dirigentes sindicales lo dieron en comodato.En entrevista, Mayra Elizabeth Hernández Luna, directora de este CAM, explicó que en recientes fechas acudieron con Porfirio Zenteno para mostrar las instalaciones a la supervisora de la zona 306 de Educación Especial, pero se encontraron con la sorpresa de que ya había gente adentro, entre ellos el Regidor segundo del Ayuntamiento de Ciudad Mendoza y les dijeron que no podían ocupar el edificio."Sí se portaron prepotentes. Nosotros llegamos hacer limpieza, pero ellos metieron lonas y comenzaron a limpiar. Pero nosotros no entendemos qué pasa porque el sindicato nos prestó el edificio a nosotros. La gente que ya estaba ahí en la FIME nos dijo que si nos oponíamos a que estuvieran ahí o queríamos entrar ahí estaba la policía para arrestarnos".Comentó que al llegar integrantes del sindicato de CIVSA, estos comentaron que no hay un comodato legal ante notario, por lo cual podrían ocupar el edificio los alumnos y profesores del CAM."La FIME es de dos pisos y lo que dijimos es que podría esa escuela ocupar la parte de arriba y nosotros abajo, porque para nuestros niños es difícil que suban. Pero nos dijeron los de la escuela de artes que no y que sólo nos dejarían acomodarnos en unos cuantos salones y nos daban un baño".Añadió que los niños y jóvenes con discapacidad también requieren de un espacio digno y patio pues necesitan un desarrollo integral."Somos un sector vulnerable de la población, lo sabemos, pero somos de los menos favorecidos. Nadie está exento de requerir el servicio que damos. También creemos que un espacio definitivo se lo merecen los niños porque durante 14 años han batallado padres y alumnos para tener su propio edificio, aunque hasta ahora no tenemos un lugar propio y por ello Espacios Educativos no nos ha construido nada. A lo largo de este tiempo se nos han puesto muchas trabas, los espacios son muy reducidos".Recordó que este CAM puede dar la atención a niños desde 45 días de nacido hasta jóvenes y adultos. "Atendemos desde inicial, preescolar, primaria, secundaria y en formación para el trabajo, para que puedan desarrollarse de manera independiente en la sociedad".Al menos en el salón de formación, el cual es muy pequeño hay 13 alumnos. Ellos son adultos que realizan actividades como fabricación de salsas y cuando tuestan el chile, como no hay espacio, la situación es muy difícil para ellos y sus compañeros.Algunas docentes del plantel recordaron que hace algunos meses le expusieron al gobernador Cuitláhuac García Jiménez está situación y les prometió que haría una vista al centro además que serían incluidos en el presupuesto del próximo año.Hicieron los docentes un llamado al secretario de Educación en el Estado Zenyazen Escobar para que atienda este problema.