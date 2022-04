Centro de Atención Múltiple de Mendoza pide edificio digno; ya no cabemos: Directora

Padres de familia y docentes del Centro de Atención Múltiple (CAM) solicitaron al gobernador Cuitláhuac García Jiménez se les dote de un espacio digno para la atención de 46 alumnos de condición especial.Docentes y padres de familia aprovecharon la visita que hizo el Gobernador al Palacio Municipal de Ciudad Mendoza y recordaron que a 13 años de venir gestionando un espacio para la atención de niños con autismo, Síndrome de Down, problemas psicomotrices y ceguera, entre otros, el CAM ocupa oficinas que prestan obreros en las antiguas instalaciones del sindicato de la CIVSA.Este día, tras la visita del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, Ana Elena Rosas García, directora del CAM, le solicitó se les brinde un espacio digno a quienes también son ciudadanos veracruzanos."Tenemos 46 alumnos y seis más que están en lista de espera porque no cabemos. Tenemos niños, adolescentes y jóvenes con todas las discapacidades y necesitamos del apoyo del Estado para resolver esta necesidad de instalaciones", señaló la Directora."Trabajamos atrás de las instalaciones de CIVSA, son oficinas adaptadas para aulas muy reducidas y que no cumplen con las necesidades. Tenemos 13 años gestionando a través de las diferentes administraciones un espacio"."Los obreros nos han prestado el espacio, estamos gestionando un espacio o terreno para hacer la construcción para la atención que requiere el Centro de Atención Múltiple. Aquí recibimos alumnos de Mendoza, Acultzingo, Nogales, Tecamalucan y varias comunidades", indicó Ana Elena Rosas.El Gobernador se limitó a recibir el oficio y responder que atenderá el tema, por lo cual maestros y padres de familia del CAM confiaron en una pronta respuesta.