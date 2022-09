Centro de Justicia Alternativa en Coatepec, listo para atender a toda la región

El director del Centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz (CEJAV), Fernando Valerio Gutiérrez, informó que, con el nuevo Centro con sede en Coatepec, se podrá atender a más de 93 mil personas de ese municipio y a más de 222 mil personas con los municipios aledaños: Cosautlan, Teocelo, Xico, Ixhuacan de los Reyes y Jalcomulco.Con la inauguración de la nueva unidad regional, no hay delimitación territorial para brindar atención, contrario a los Distritos Judiciales, explicó durante entrevista.“Aquí se puede resolver materia civil, familiar, penal, de justicia para adolescentes, mercantil, escolar y problemas vecinales”, dijo al agregar que en el CEJAV se otorga atención pronta, directa, gratuita y con un procedimiento flexible donde las personas resuelven sus problemas a través del diálogo, con la ayuda de un mediador.A decir de Fernando Valerio, en dicho centro se pudieran remitir al menos 300 convenios firmados, de esta fecha a fin de año. Es decir, estos 300 convenios ya no llegarían a los juzgados.“En el CEJAV una persona capacitada y certifica, ayuda a las personas a que resuelvan su conflicto legal, por ejemplo, divorcios, pensiones alimenticias, guarda y custodia, pago de arrendamiento, pago de deudas, entre algunos otros”.Para la inauguración del CEJAV en Coatepec se redistribuyeron recursos materiales y humanos, de manera que se utilizó un espacio que ya era del Poder Judicial y no se generó ninguna inversión extra.“Aquí se va a tener tres personas, el titular de la Unidad Regional, una mediadora y una persona que va a fungir como personal operativo, para que se abra el expediente, acudan al mediador y ya si se alcanza la solución, se haga la firma y alcance la categoría de cosa juzgada”, expresó Fernando Valerio.De igual forma, acotó que este proceso pudiera cerrarse en una sesión de mediación de una hora, dependiendo de la voluntad de ambas partes.“Aquí influye mucho la voluntad de ambas partes, pero también influye mucho la capacidad de nuestros mediadores para coadyuvar a que se solucionen los conflictos y que las dos partes queden conformes”, finalizó al agregar que el 80 por ciento de los casos que llegan al CEJAV, logran un acuerdo y el resto, agota sus tres sesiones y se dejan a salvo sus derechos para que puedan acudir ante la autoridad jurisdiccional.