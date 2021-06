Centro Estatal de Justicia Alternativa presume su trabajo

El director del Centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz, Fernando Valerio Gutiérrez, dio a conocer que en el último año han atendido más de 5 mil casos de conciliación, que contribuyeron a desahogar la carga de trabajo en los juzgados y a crear una nueva cultura de paz.



“En cuatro sesiones de una hora o menos podemos resolver diversos conflictos, incluso lograr que un problema vecinal pudiera derivar hasta en un homicidio”, expresó.



Mencionó que es importante dar a conocer los servicios que brinda el CEJAV, pues permite a quienes tienen algún conflicto legal evitar un largo juicio, además les brinda la oportunidad de ahorrar dinero y no caer en un desgasto emocional.



Explicó que toda persona que tenga algún conflicto vecinal, o se vea en la necesidad de presentar una demanda por pensión alimenticia, por un contrato o por un divorcio, en lugar de contratar un abogado y enfrentar un largo juicio, pueden acudir con los mediadores del Centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz, donde los servicios son gratuitos y en 4 sesiones de una hora o menos lograr un acuerdo, que tiene el mismo valor que una sentencia judicial.



También abre la posibilidad de atender casos de tipo penal como daños, lesiones no graves, fraude, robo simple e incluso homicidio culposo, para llegar a un acuerdo de reparación de daños.



Por el momento, el CEJAV tiene unidades de atención en Xalapa, Veracruz, Córdoba, San Andrés Tuxtla y Tuxpan, además de una subsede en Medellín.



A cada uno de estos lugares, aquellas personas que cuenten con algún conflicto legal, incluso de índole penal, mientras no sea un delito considerado como grave, pueden llegar y manifestar su intención de resolverlo mediante un mecanismo alternativo de solución de conflicto.



Luego de que describen el caso, una notificación invita a la otra parte en conflicto, para que se inicien las sesiones de mediación y lograr que en 4 sesiones de una hora se logre un acuerdo, “aquí no hay ganadores ni perdedores, sino que encaminamos a las partes para que logren una solución”, refirió.



Fernando Valerio Gutiérrez comentó que el próximo miércoles 16 de junio se cumplen 15 años de la reforma que dio entrada a los medios alternativos de solución de conflicto y por tanto, realizarán diversas actividades y conferencias con ponentes en la materia, para que la población pueda conocer más los servicios que se brindan y beneficiarse con los mismos.