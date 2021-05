Centros de Trasmisión permitirán conocer resultados de la votación más rápido: OPLE

La instalación de 242 Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD), para la operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), en los comicios del 6 de junio, permitirá conocer con mayor rapidez el nombre del virtual candidato o candidata que gana cada una de las 212 Alcaldías del Estado.



Al augurar lo anterior, el consejero del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, Juan Manuel Vázquez Barajas, recordó que es la primera vez que se tendrá cobertura total en toda la Entidad, lo que hará que la información asentada en las actas de escrutinio y cómputo, se transmita con celeridad y por ende, ésta se vea reflejada en la plataforma del PREP.



“En este 2021 será la primera vez que Veracruz tenga la infraestructura tecnológica más ampliamente desplegada en todo el Estado, ya que cada Consejo Electoral, por pequeño que sea, va a tener su propio CATD. Antes se instalaron 30 (elecciones de 2018) o 174 (elecciones municipales de 2017), y este año logramos una cobertura total”, destacó.



Recordó que en el primer ensayo del PREP, que se realizó el domingo pasado, hubo una estrategia global de operación del mismo en los 242 CATD, misma que incluyó la distribución del equipo informático en igual número de sedes de los Consejos Municipales y Distritales.



“Eso va ayudar mucho a que el resultado preliminar se conozca más a tiempo, porque no va a depender de llevar las actas del PREP a los Consejos Distritales más grandes de determinados municipios. Ese traslado ya no va a ser necesario y ahora será posible que desde la propia casilla se pueda tomar el acta, porque también vamos a utilizar la aplicación del Instituto Nacional Electoral (INE) del PREP”, aseveró.



Vázquez Barajas indicó que con esta herramienta digital se podrá tomar una foto directamente al acta de escrutinio y cómputo, y aquellas que no se puedan capturar desde el centro de sufragio, serán capturadas en cada consejo distrital y municipal.



“Ello nos va a garantizar mayor rapidez y fluidez de la información en la noche de la jornada electoral”, insistió al acotar que serán 2 simulacros más del PREP los que se planean realizar, es decir, mañana domingo (23) está previsto el segundo y el tercero el domingo 30 de mayo.



Destacó que en el primer ensayo que se extendió por espacio de 6 horas se logró digitalizar y capturar más del 81 por ciento de todas las actas de escrutinio y cómputo, porcentaje que para él resulta “un avance muy bueno para ser el primero; se dice fácil pero significó la captura de poco más de 16 mil actas”.



Finalmente, comentó que para que el PREP sea útil se requiere que la ciudadanía acuda el día de las votaciones a ejercer su derecho, pues los sufragios serán el insumo que alimente la plataforma y a su vez, serán necesarios para elegir a las próxima autoridades municipales y representantes populares en el Congreso del Estado.