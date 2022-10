Cerca de concluir, reforestación de bosque quemado en Las Vigas: SEDEMA

El 95 por ciento de las 600 hectáreas del Área Natural Protegida de San Juan del Monte, en el municipio de Las Vigas de Ramírez, que fueron consumidas por los incendios forestales ya fueron reforestadas, dio a conocer el secretario de Medio Ambiente, Juan Carlos Contreras Bautista.“Estamos a un 95 por ciento (de reforestación), la semana pasada lo visitamos y vimos su desarrollo, es un 5 por ciento lo que hay que recuperar, no todas las plantas o árboles que se siembra logran una supervivencia, es un 5 por ciento lo que falta en San Juan del Monte, pero en su mayoría ya está recuperado”, aseguró en entrevista.Al asegurar que este año hubo 20 por ciento menos áreas afectadas por incendios forestales que en 2021, resaltó que las lluvias han permitido que esta recuperación de las zonas siniestradas por el fuego se dé con mayor rapidez.También añadió que la dependencia a su cargo donó plantas a las personas de los territorios forestales afectados por las quemas, para que llevaran a cabo su reforestación.“Aunque fueron más incendios forestales este año (268), y que afortunadamente con las lluvias ya no tenemos, han disminuido las zonas afectadas y eso ha sido gracias a una coordinación con los municipios, firmamos un convenio con cerca de 30, ellos participan activamente, la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y la SEDEMA participan con sus brigadas forestales, con todo el apoyo técnico”, destacó.Recordó que la siguiente temporada de incendios forestales comienza en enero y termina en julio del siguiente año, para lo cual están preparados con este trabajo conjunto entre los tres órdenes de Gobierno para proteger las zonas arboladas que brindan los servicios ecosistémicos como el agua.El funcionario estatal dijo que no tienen certeza de que la quema de árboles se dé con el propósito de poderlos talar posteriormente; añadió que con la Mesa de Tala Clandestina en la que se le da seguimiento a ese delito se ha logrado hasta ahora la detención de al menos 36 personas involucradas.“Si ustedes visitaban la zona del Cofre de Perote hace dos años y lo visitan ahora se darán cuenta de la disminución de estos árboles que se ven cortados (...) No todos los camiones que transportan madera son ilegales, hay silvicultores con autorizaciones para poder transportar y aprovechar esta madera”, concluyó.