El presidente municipal de Cerro Azul, Carlos Vicente Juárez Reyes, manifestó que tras dar a conocer irregularidades de pasadas administraciones que tenían con el suministro de energía eléctrica, el Tribunal de Justicia Administrativa de Veracruz concedió la revocación de la concesión que el anterior Gobierno había otorgado a la empresa NL Technologies.El Alcalde señaló que el acuerdo con la empresa tenía hasta 2032, pero no se estaban respetando los lineamientos del contrato.“La administración anterior había contratado una empresa y había hecho un convenio con una asociación pública privada para el cambio de luminarias. Nos llevamos la sorpresa que era un contrato para beneficio de la empresa y era un daño para el municipio”.Detalló que la inversión inicial de NL Technologies era de 18 millones de pesos y con la duración del convenio, el Ayuntamiento terminaría pagando más de 93 millones de pesos."Alerté a los alcaldes que tenían la misma problemática. Dimos a conocer todas las irregularidades de esta asociación privada. Contratamos un despacho para que nos ayudara a terminar con este contrato. Íbamos a pagar un 400 por ciento".Explicó que si mantenían vigente la concesión, los próximos años la administración municipal no podría pagar nóminas."El daño que íbamos a dejar a la administración, iba a ser muy dañino, que en el octavo o noveno año, no iba haber ni para pagar la nómina de los trabajadores", concluyó.Recientemente, se dio a conocer que NL Technologies, encargada del servicio de alumbrado público en 15 municipios veracruzanos, fue denunciada ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por supuestamente falsificar o simular los dictámenes técnicos con los que logró dichos contratos de concesión.La querella fue interpuesta por la empresa Soluciones de Energía Controlada ante la Fiscalía Regional Zona Centro del Estado de Veracruz el pasado 17 de noviembre, acusando que dichos documentos fueron firmados por personas que han colaborado o colaboran con NL Technologies y que en su momento se hicieron pasar falsamente por directivos de la demandante.