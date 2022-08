Cerró registro de aspirantes al padrón de auditores externos del ORFIS

El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) cerró el registro electrónico de inscripción al Padrón 2022 de Despachos y Prestadores de Servicio Profesionales de Auditoría.El registro cerró a las 24:00 horas de este viernes y no habrá prórroga; en caso de que haya registros después de la hora límite, las solicitudes serán consideradas como no entregadas.Ahora, el ente fiscalizador hará la revisión de la documentación presentada por los que aspiran a coadyuvar en la revisión de la Cuenta Pública 2022 en los rubros de auditorías financieras presupuestales y auditorías técnicas a la obra pública.El Padrón 2022 de Despachos y Prestadores de Servicio Profesionales de Auditoría se dará a conocer, a más tardar, el 19 de octubre.Delia González Cobos, auditora general del ORFIS, dijo que se negará el registro en el Padrón a los Despachos o a los Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría que tengan antecedentes de desempeño profesional deficiente, es decir, que como resultado de la evaluación de los trabajos de auditoría tengan una calificación no aprobatoria, así como de suspensión o cancelación para la prestación de servicios de auditoría o en las disciplinas que requiera el ente fiscalizador.También se negará el registro a quien no hayan cumplido con todos los requisitos establecidos en la convocatoria que se emitió el pasado 5 de agosto.Agregó que en ningún caso se podrá otorgar a un mismo despacho o prestador de servicios profesionales de auditoría, la constancia de registro para la realización de auditorías en más de una de las dos disciplinas requeridas.