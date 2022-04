Certeza jurídica de la propiedad incentiva la inversión, afirma Eric Cisneros

Más de 500 personas se beneficiaron con la entrega de documentos parcelarios que habrá de darles certeza legal a cada uno de sus terrenos. En presencia de autoridades de la Procuraduría Agraria y el Gobierno del Estado, el secretario Eric Cisneros mencionó que la demanda era importante y que seguirán gestionando más trámites con el fin de que no haya incertidumbre en los ejidatarios.“Estamos con gente del campo entregando un título de propiedad, porque si no hay certeza ni inversión, no hay certeza en la propiedad. Y en la medida en que vayamos acabando con ese rezago que ha sido desde décadas, en esa medida también vamos a promover la inversión para que se asiente en las diferentes regiones. Alrededor de 500 beneficiarios recibieron su documentación a través de la Procuraduría Agraria, algunos de los beneficiarios recibieron más de un trámite que estaba pendiente y se entregaron cerca de 600 certificados de títulos parcelarios para esa gente”, refirió el funcionario estatal.Familias de las zonas de La Quina, Vega Cercada, Vega de Otate, Alto de Jobo y otras agradecieron el respaldo de la Procuraduría Agraria. El delegado de la dependencia, Vinicio Zamudio, reiteró a los beneficiarios que deben proteger su patrimonio y cuidar cada trámite para que el futuro seguir obteniendo apoyos."Cuidemos esto, que no lo perdamos para que forme parte del patrimonio familiar, ya que ahora ya van a tener esa seguridad. Van a poder heredar a sus hijos, evitando algún tipo de juicios, algo que después acabe con su patrimonio y que se complica con la presencia de abogados”, explicó el Delegado.Al evento asistió el alcalde Óscar Guzmán de Paz, quien también exhortó a las familias a considerar esta oportunidad y que el resto de las personas que aún no cuentan con un documento puedan realizar la gestión con el Gobierno Municipal.