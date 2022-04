Cesan a dos fiscales por caso Debanhi; muestran videos de la joven entrando al motel

En conferencia de prensa, el Fiscal General de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero, anunció que debido a la detección de algunas deficiencias en la búsqueda de Debanhi Escobar, se tomó la decisión de remover del cargo a dos titulares de fiscalías especializadas.Señaló que ante la detección de omisiones y errores durante la búsqueda de la joven, se inició un procedimiento administrativo para todos los que intervinieron en la búsqueda, además de tomar la enércica decisión de remover el cargo del fiscal especializado en Personas Desaparecidas y del fiscal especalizado Antisecuestros.Asimismo, el fiscal nombró como vocera del caso a la fiscal especializada en feminicidios, Griselda Núñez.En la misma conferencia de prensa donde estubo presente el padre de Debanhi, Mario Escobar, el vicefiscal ministerio Público de Nuevo León, Luis Enrique Orozco, presentó un par videos en los que se logra a ver a Debanhi.En el primero de ellos, se observa que Debanhi camina sobre la carretera vía Laredo con dirección hacia la empresa Alcosa, sin que se detectara presencia de ella en el lugar.En el segundo material, Debanhi entra corriendo al motel Nueva Castilla y se asoma a una puerta de cristal de la cafetería del lugar.El señor Escobar hizo hincapie en que el taxista, Juan David Cuéllar, que trasladó a Debanhi a las inmediaciones del Motel Nueva Castilla, donde fue localizada sin vida, debería ser entrevistado por la Fiscalía; sin embargo, señaló que desconoce si ya se presentó a realizar una entrevista complementaria."No sé si el taxista acudió a la Fiscalía a dar una entrevista, porque es donde la debe dar", dijo el papá de Debanhi.Mario Escobar señaló que la familia de Debanhi decidió realizar una necropsia con un perito de su confianza, por lo que al cuerpo de la joven se le realizaron dos procedimientos. El padre de Debanhi señaló que se esperan los resultados de la segunda necropsia realizada para ser comparada con el estudio realizado por la Fiscalía.También mencionó que se encuentra tranquilo, porque las autoridades correspondientes están presentando avances para esclarecer la muerte de su hija."Creo que estoy tranquilo porque están contestando con lo que hemos platicado, con lo que no descartamos nada; es un poroceso que empieza, lamentablemente mi hija no está, pero estamos trabajando para que se esclarezca este caso"."Estamos tranquilos, tenemos dónde llorarle"; dice papá de Debanhi.El Fiscal Gustavo Adolfo Guerrero aseguró que no se necesita que se mediatice un caso para que se inicie el proceso de búsqueda de las personas; sin embargo, señaló que no en todos los casos se tiene cuenta de algún delito como red de trata, pues en varios de ellos, dijo, las personas salen de su domicilio de forma voluntaria."La mayoría es del rango de 14 a 25 años, regularmente es por rebeldía, la otra por falta de comunicación, otros porque son de avanzada edad o son menores y se desorientan o desubican, pero no son motivos de algún delito", expresó.